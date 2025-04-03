СМИ: Бывший глава "КазМунайГаза" занял пост в структуре "Лукойла"

Алик Айдарбаев вернулся в нефтегазовую отрасль, заняв пост в подразделении российского концерна, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz»

Алик Айдарбаев. Фото: damu.kazatomprom.kz

Экс-глава национальной нефтегазовой компании Казахстана Алик Айдарбаев вновь занял высокую должность — на этот раз в структуре российского энергетического гиганта «Лукойл».

Назначение без официальных подтверждений

По данным издания, Айдарбаев приступил к исполнению обязанностей в казахстанском подразделении «Лукойла». Предположительно, он занял пост заместителя директора по морским проектам. Официальных комментариев от компании получить не удалось — в пресс-службе сослались на внутреннюю политику и отказались от разглашения информации.

Карьера Айдарбаева: от регионального акима до топ-менеджера

Алик Айдарбаев имеет многолетний опыт работы в нефтегазовом секторе и государственной службе.

Ключевые этапы его карьеры:

2011–2013 гг. — генеральный директор АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»;

2013–2017 гг. — аким Мангистауской области;

2017–2018 гг. — первый вице-министр по инвестициям и развитию РК;

2018–2022 гг. — председатель правления АО «НК “КазМунайГаз”».

Упоминания в расследованиях

Имя Айдарбаева ранее фигурировало в международных журналистских расследованиях. В частности, он оказался в числе бывших и действующих казахстанских чиновников и их родственников, упоминавшихся в контексте владения элитной недвижимостью в Дубае.