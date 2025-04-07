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07.04.2025, 14:52

Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе Грузии

Новости Казахстана 0 37 633

Несколько граждан Казахстана были депортированы из Грузии сразу по прилете — не покидая территории аэропорта Тбилиси. Причины выдворения остались размытыми, но сами путешественники рассказывают о грубом обращении и унизительном отношении со стороны грузинских пограничников, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz»

Фото: pexels
Фото: pexels

Почему не впустили казахстанцев

Согласно информации ИА NewTimes.kz, трое граждан Казахстана были отправлены обратно на родину прямо из аэропорта Тбилиси. Официальные причины депортации, как утверждают сами туристы, были неубедительными и разнились между устными заявлениями и письменными документами.

Одна из девушек поделилась своим опытом в Instagram Stories:

«Я даже не успела выйти за пределы аэропорта — меня депортировали сразу. Сначала сказали, что у меня нет обратного билета. А в документах написали, что у меня якобы недостаточно средств для проживания и я предоставила ложные сведения. Я до сих пор не понимаю, что произошло».

«Это было унизительно»: пограничники кричали и игнорировали просьбы

По словам девушки, момент прохождения паспортного контроля стал для нее настоящим стрессом. Особенно ее шокировало поведение одной из сотрудниц пограничной службы:

«Одна пожилая женщина растерялась — не смогла сразу перевести сумму из тенге в доллары. Пограничница закричала на нее: “Сколько это в долларах? Я не спрашиваю в тенге!” Это было унизительно».

Ситуация усугублялась тем, что некоторые пассажиры буквально умоляли пограничников разрешить им въезд:

«Люди просили, объясняли. Было ощущение, что сотрудники наслаждаются своей властью. Это чувствовалось. И мне не хотелось быть частью этого».

Разочарование в гостеприимстве

Сейчас девушка уже вернулась в Казахстан. Ее багаж, как она уточнила, должен прибыть только 9 апреля. Несмотря на все произошедшее, больше всего ее поразило не само решение о депортации, а поведение людей, которые должны были олицетворять лицо страны.

«Я ожидала от этой страны другого. Всегда думала, что грузины — воспитанный и гостеприимный народ. Но отношение на границе меня сильно разочаровало».

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Комментарии

2 комментарий(ев)
golden tulip
golden tulip
Обалдеть. Нам в сентябре ехать. Сюрприз из неприятных
07.04.2025, 19:37
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Наконец то показали истинное лицо.
07.04.2025, 12:28
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