Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе Грузии

Несколько граждан Казахстана были депортированы из Грузии сразу по прилете — не покидая территории аэропорта Тбилиси. Причины выдворения остались размытыми, но сами путешественники рассказывают о грубом обращении и унизительном отношении со стороны грузинских пограничников, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Согласно информации ИА NewTimes.kz, трое граждан Казахстана были отправлены обратно на родину прямо из аэропорта Тбилиси. Официальные причины депортации, как утверждают сами туристы, были неубедительными и разнились между устными заявлениями и письменными документами.
Одна из девушек поделилась своим опытом в Instagram Stories:
«Я даже не успела выйти за пределы аэропорта — меня депортировали сразу. Сначала сказали, что у меня нет обратного билета. А в документах написали, что у меня якобы недостаточно средств для проживания и я предоставила ложные сведения. Я до сих пор не понимаю, что произошло».
По словам девушки, момент прохождения паспортного контроля стал для нее настоящим стрессом. Особенно ее шокировало поведение одной из сотрудниц пограничной службы:
«Одна пожилая женщина растерялась — не смогла сразу перевести сумму из тенге в доллары. Пограничница закричала на нее: “Сколько это в долларах? Я не спрашиваю в тенге!” Это было унизительно».
Ситуация усугублялась тем, что некоторые пассажиры буквально умоляли пограничников разрешить им въезд:
«Люди просили, объясняли. Было ощущение, что сотрудники наслаждаются своей властью. Это чувствовалось. И мне не хотелось быть частью этого».
Сейчас девушка уже вернулась в Казахстан. Ее багаж, как она уточнила, должен прибыть только 9 апреля. Несмотря на все произошедшее, больше всего ее поразило не само решение о депортации, а поведение людей, которые должны были олицетворять лицо страны.
«Я ожидала от этой страны другого. Всегда думала, что грузины — воспитанный и гостеприимный народ. Но отношение на границе меня сильно разочаровало».
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