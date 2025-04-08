Реальное положение казахстанских пенсионеров: на что хватает и как они выживают

Средняя пенсия в Казахстане, хотя и выглядит приемлемо в официальных отчетах, на деле едва покрывает основные потребности пенсионеров, оставляя их на грани выживания. Для большинства пожилых граждан страны пенсия не позволяет комфортно жить, и они вынуждены экономить на самом необходимом, балансируя между расходами на еду, медикаменты и оплату коммунальных услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

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Основные расходы пенсионеров: еда, коммунальные услуги и лекарства

Расходы на питание

Для большинства пенсионеров Казахстана значительная часть пенсии уходит на покупку продуктов питания. По данным на 2022 год, минимальная продуктовая корзина для пожилого человека, включающая хлеб, молоко, яйца, крупы, мясо и овощи, стоила около 47 680 тенге — почти половину от средней пенсии того времени. Однако ситуация ухудшилась к 2024 году. Согласно данным Бюро национальной статистики, цены на продукты в среднем выросли на 5,5%, а пенсионеры отмечают, что подорожание стало более заметным для таких товаров, как хлеб, овощи и мясо. Сейчас, особенно для тех, кто получает минимальную пенсию, на еду может уходить 60-70% от общей суммы дохода.

Коммунальные услуги: необратимые расходы

С завершением моратория на рост тарифов в 2024 году, цены на коммунальные услуги значительно увеличились. Стоимость холодной воды поднялась на 43%, водоотведения — на 25,7%, отопления — на 22,3%, горячей воды — на 19,2%, а электроэнергии — на 18,4%. Это означает, что пенсионеры, проживающие в городской однокомнатной квартире, ежемесячно вынуждены платить минимум 12-13 тысяч тенге за коммунальные услуги, а в зимний период эта сумма возрастает. Жители частных домов, в свою очередь, сталкиваются с еще большими затратами на отопление, которые могут доходить до 30-40 тысяч тенге в месяц. Для пенсионеров с низким доходом такие расходы становятся непосильными.

Лекарства: тяжелая финансовая нагрузка

С возрастом расходы на здоровье неизбежно увеличиваются, и одна из самых серьезных статей расходов пенсионеров — это лекарства и медицинские услуги. За последние несколько лет цены на многие препараты значительно возросли, иногда в 2-3 раза. Минимальный набор лекарств для пожилого человека с хроническими заболеваниями может стоить от 20 до 30 тысяч тенге в месяц. С учётом средней пенсии в 143 тысячи тенге, это становится значительной финансовой нагрузкой для пенсионеров, заставляя их либо отказываться от нужных препаратов, либо снижать дозировки, что может нанести вред их здоровью.

Как пенсионеры выживают: реальность за пределами статистики

После того как пенсионеры оплачивают еду, коммунальные услуги и медикаменты, у них практически не остается денег на другие нужды. О покупках одежды, бытовой техники или отдыхе не приходится и говорить. Для многих пожилых людей пенсия становится единственным источником дохода, которого едва хватает для удовлетворения самых базовых потребностей.

В Казахстане в некоторых городах существуют льготы для пенсионеров на проезд, однако в большинстве населённых пунктов, особенно в сельской местности, таких привилегий нет. Это вынуждает пенсионеров ограничивать свои передвижения, что дополнительно ухудшает их качество жизни.

Истории казахстанских пенсионеров

Пример реальной жизни пенсионеров Казахстана демонстрирует, насколько тяжело приходится пожилым людям. Например, 68-летняя Айгуль из Алматы получает пенсию в размере около 120 тысяч тенге. Половина этой суммы уходит на продукты питания, ещё 25 тысяч — на лекарства для лечения гипертонии и диабета. Зимой она тратит около 20 тысяч тенге на коммунальные услуги. Оставшиеся деньги Айгуль тратит с большой осторожностью, пытаясь сэкономить на всем.

Другой пример — пенсионер Серик из Караганды, чья пенсия составляет чуть более 160 тысяч тенге. Однако он живет в частном доме, и только на отопление зимой уходит 35-40 тысяч тенге. На лекарства он ежемесячно тратит около 25 тысяч тенге. Остальные средства уходят на еду, содержание дома и помощь семье. Любые дополнительные расходы становятся для него серьёзной финансовой проблемой.

Как пенсионеры компенсируют нехватку средств?

Для того чтобы компенсировать нехватку средств, многие пенсионеры вынуждены экономить на всем. Они ограничивают свой рацион, отказываются от свежего мяса, фруктов и молочных продуктов, предпочитая более дешевые крупы и овощи. Часто они обращаются к народной медицине и используют более дешевые аналоги лекарств, рискуя при этом своим здоровьем.

Помимо этого, пенсионеры рассчитывают на помощь детей и родственников, но такая поддержка доступна далеко не всем. Одинокие пенсионеры, особенно в крупных городах, особенно уязвимы, так как их пенсия становится единственным источником дохода.

Будет ли достаточно пенсий в будущем?

Хотя средняя пенсия в Казахстане формально превышает официальный прожиточный минимум, она не покрывает реальные потребности пожилых людей. Пенсионеры вынуждены жестко экономить на еде, лекарствах и коммунальных услугах. Повышение пенсий, которое периодически проводит государство, лишь компенсирует текущую инфляцию и не улучшает существенно качество жизни пенсионеров.

Для того чтобы пенсионеры перестали выживать и начали жить достойно, необходимы не только регулярные повышения пенсий, но и комплексные меры государственной поддержки, такие как доступные лекарства, субсидии на коммунальные услуги и расширение социальных льгот. Только в этом случае выход на пенсию в Казахстане сможет стать временем заслуженного отдыха, а не финансовым испытанием.