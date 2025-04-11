Дрифт на публику — арест на 10 суток: казахстанский лихач на Lexus угодил за решетку

В центре Алматы задержан водитель, устроивший опасный дрифт на проезжей части. Как сообщает Polisia.kz, 31-летний мужчина на автомобиле Lexus нарушил правила дорожного движения, выполняя рискованные манёвры на перекрёстке проспекта Абая и улицы Жарокова, сообщает Lada.kz
Действия лихача попали на видео и вызвали широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как водитель намеренно пускает автомобиль в управляемый занос, подвергая риску других участников движения. В результате он был оперативно задержан и привлечён к административной ответственности.
Решением суда нарушитель получил 10 суток ареста за создание угрозы безопасности на дороге.
По словам заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимура Ногайбаева, подобные инциденты — уже не единичны. В последнее время наблюдается рост нарушений ПДД, особенно среди молодых водителей, которые сознательно идут на риск, устраивая дрифт в плотном городском трафике и жилых районах.
"Полиция обращается ко всем водителям, особенно к молодежи: не шутите с жизнью — ни со своей, ни с чужой. Ответственное поведение за рулем — это не просто требование закона, это вопрос общей безопасности", — подчеркнул Ногайбаев.
Он также напомнил, что каждое нарушение будет строго пресекаться, а виновные понесут заслуженное наказание.
Подобные происшествия происходят по всей стране. Так, в феврале этого года в Астане также задержали водителя, устроившего дрифт у Триумфальной арки. Тогда, как и в Алматы, нарушитель был установлен по видеозаписи и привлечён к ответственности.
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