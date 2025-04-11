Дрифт на публику — арест на 10 суток: казахстанский лихач на Lexus угодил за решетку

В центре Алматы задержан водитель, устроивший опасный дрифт на проезжей части. Как сообщает Polisia.kz , 31-летний мужчина на автомобиле Lexus нарушил правила дорожного движения, выполняя рискованные манёвры на перекрёстке проспекта Абая и улицы Жарокова, сообщает Lada.kz

Кадр из видео

Опасные трюки — под суд

Действия лихача попали на видео и вызвали широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как водитель намеренно пускает автомобиль в управляемый занос, подвергая риску других участников движения. В результате он был оперативно задержан и привлечён к административной ответственности.

Решением суда нарушитель получил 10 суток ареста за создание угрозы безопасности на дороге.

Полиция бьёт тревогу

По словам заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимура Ногайбаева, подобные инциденты — уже не единичны. В последнее время наблюдается рост нарушений ПДД, особенно среди молодых водителей, которые сознательно идут на риск, устраивая дрифт в плотном городском трафике и жилых районах.

"Полиция обращается ко всем водителям, особенно к молодежи: не шутите с жизнью — ни со своей, ни с чужой. Ответственное поведение за рулем — это не просто требование закона, это вопрос общей безопасности", — подчеркнул Ногайбаев.

Он также напомнил, что каждое нарушение будет строго пресекаться, а виновные понесут заслуженное наказание.

Не первый случай

Подобные происшествия происходят по всей стране. Так, в феврале этого года в Астане также задержали водителя, устроившего дрифт у Триумфальной арки. Тогда, как и в Алматы, нарушитель был установлен по видеозаписи и привлечён к ответственности.