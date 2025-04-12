Пять лет за разжигание розни в Instagram: автору Qaznews24 Темирлану Енсебеку вынесли приговор

Наурызбайский районный суд Алматы признал виновным 25-летнего Темирлана Енсебека — создателя Instagram-паблика Qaznews24 — по обвинению в разжигании межнациональной розни через публикации в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского суда .

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В чем обвиняли Енсебека

Согласно материалам дела, в одном из постов, размещённых в паблике с аудиторией более 34 тысяч подписчиков, содержалась музыкальная композиция с нецензурной лексикой, направленной на оскорбление представителей другой национальности. Суд квалифицировал эти действия как подстрекательство к межэтнической розни — по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса РК.

«Публикация сопровождалась текстом с грубой лексикой, унижающей честь и достоинство представителей иной этнической группы», — говорится в приговоре суда.

В судебном решении подчёркивается, что подобные действия представляют угрозу для межнационального согласия и стабильности в стране.

Что установило следствие

Суд пришёл к выводу о виновности Енсебека на основании:

результатов судебной психолого-филологической экспертизы;

протоколов допросов;

вещественных доказательств.

При этом сам подсудимый вину не признал и не выразил раскаяния.

Какое наказание назначено

С учётом того, что Енсебек ранее не привлекался к уголовной ответственности, суд не стал назначать ему лишение свободы. Однако, из-за отсутствия раскаяния и характера содеянного, было вынесено наказание в виде:

5 лет ограничения свободы ;

запрет на занятие определённой деятельностью (подробнее в приговоре не уточняется).

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.