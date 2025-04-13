Кто из казахстанцев имеет право на бесплатные услуги медиатора

В Казахстане ряд категорий граждан могут получить помощь медиатора на безвозмездной основе. Услуга доступна как через суд, так и у независимых специалистов, при условии подтверждения права на льготу, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

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Казахстанцы могут воспользоваться медиацией – формой внесудебного урегулирования конфликтов – не только через суд, но и обратившись к независимому посреднику.

Медиация применяется в самых разных сферах: от корпоративных и банковских споров до дел, связанных с авторским правом, интеллектуальной собственностью, семейными разногласиями, трудовыми конфликтами и образовательной средой. Также этот подход эффективен при реализации крупных проектов, в которых участвует множество сторон, и при решении вопросов межкультурной коммуникации.

Если стороны судебного разбирательства выражают согласие, судья, ведущий дело, может выступить в роли медиатора и оказать содействие в урегулировании спора на безвозмездной основе.

При этом до начала судебного процесса или после его завершения, а также в случаях, когда стороны не желают привлекать к медиации судью, рассматривающего их дело, они вправе обратиться к любому независимому медиатору для оказания услуг по примирению, - отметили в пресс-службе суда.

Отдельное внимание уделяется защите прав несовершеннолетних: в соответствии со статьями 62 и 95 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» несовершеннолетние граждане могут получить бесплатную психологическую помощь прямо в суде.

На бесплатную профессиональную медиацию имеют право следующие категории граждан:

участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

матери-одиночки и многодетные матери;

несовершеннолетние;

выпускники детских домов и интернатов;

малообеспеченные семьи.

Для получения бесплатной услуги необходимо обратиться к аккредитованному медиатору и предоставить документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий.