Материнский капитал по-казахстански: какие выплаты ждут молодых родителей

С начала 2025 года более 246 тысяч казахстанцев получили государственные пособия и выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), предназначенные для поддержки семей с детьми. Общая сумма выплат составила 221,8 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
За первые месяцы 2025 года пособие при рождении ребенка получили 86,5 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 15,6 млрд тенге, в том числе в марте — 24,6 тыс. человек получили 4,5 млрд тенге.
Кто имеет право на получение:
Граждане РК, постоянно проживающие в стране;
Кандасы;
Иностранцы с детьми, рожденными, усыновленными или взятыми под опеку в Казахстане.
Размеры выплат:
На первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП, что составляет 149 416 тенге;
На четвертого и более — 63 МРП или 247 716 тенге.
Этот вид пособия предназначен для родителей, не являющихся участниками системы обязательного социального страхования. В среднем за отчетный период его получали 123 тыс. человек на сумму 10,8 млрд тенге. В марте — столько же получателей, сумма выплат составила 3,6 млрд тенге.
Размер ежемесячного пособия:
Первый ребенок — 5,76 МРП (22 648 тенге);
Второй — 6,81 МРП (26 777 тенге);
Третий — 7,85 МРП (30 866 тенге);
Четвертый и более — 8,90 МРП (34 995 тенге).
Женщины, участвующие в системе обязательного соцстрахования, имеют право на социальные выплаты из ГФСС:
Начисляется на все дни декретного отпуска. Размер зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев и количества дней нетрудоспособности.
С начала года выплату получили 60 тыс. человек;
Общая сумма — 85,1 млрд тенге;
В марте — 18,1 тыс. женщин на 24 млрд тенге;
Средний размер выплаты — 1 668 261 тенге.
Назначается с даты рождения ребенка. Размер составляет 40% от среднемесячного дохода за два года.
В течение 3 месяцев 2025 года выплаты получили 63,7 тыс. человек на сумму 110,3 млрд тенге;
В марте — 18,8 тыс. человек, сумма — 36,2 млрд тенге;
Средний ежемесячный размер выплаты — 92 522 тенге;
При рождении двойни или тройни выплаты назначаются на каждого ребенка отдельно.
С начала текущего года размеры государственных пособий были проиндексированы на 6,5%. Все выплаты рассчитываются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете.
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