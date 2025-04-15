18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.21
590.09
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.04.2025, 09:36

Материнский капитал по-казахстански: какие выплаты ждут молодых родителей

Новости Казахстана 0 689

С начала 2025 года более 246 тысяч казахстанцев получили государственные пособия и выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), предназначенные для поддержки семей с детьми. Общая сумма выплат составила 221,8 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz. 

Фото: Bizmedia.kz
Фото: Bizmedia.kz

Единовременное пособие при рождении ребенка

За первые месяцы 2025 года пособие при рождении ребенка получили 86,5 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 15,6 млрд тенге, в том числе в марте — 24,6 тыс. человек получили 4,5 млрд тенге.

Кто имеет право на получение:

  • Граждане РК, постоянно проживающие в стране;

  • Кандасы;

  • Иностранцы с детьми, рожденными, усыновленными или взятыми под опеку в Казахстане.

Размеры выплат:

  • На первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП, что составляет 149 416 тенге;

  • На четвертого и более — 63 МРП или 247 716 тенге.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Этот вид пособия предназначен для родителей, не являющихся участниками системы обязательного социального страхования. В среднем за отчетный период его получали 123 тыс. человек на сумму 10,8 млрд тенге. В марте — столько же получателей, сумма выплат составила 3,6 млрд тенге.

Размер ежемесячного пособия:

  • Первый ребенок — 5,76 МРП (22 648 тенге);

  • Второй — 6,81 МРП (26 777 тенге);

  • Третий — 7,85 МРП (30 866 тенге);

  • Четвертый и более — 8,90 МРП (34 995 тенге).

Социальные выплаты из ГФСС для работающих женщин

Женщины, участвующие в системе обязательного соцстрахования, имеют право на социальные выплаты из ГФСС:

1. Выплата по беременности и родам (единовременная)

Начисляется на все дни декретного отпуска. Размер зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев и количества дней нетрудоспособности.

  • С начала года выплату получили 60 тыс. человек;

  • Общая сумма — 85,1 млрд тенге;

  • В марте — 18,1 тыс. женщин на 24 млрд тенге;

  • Средний размер выплаты — 1 668 261 тенге.

2. Выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет (ежемесячная)

Назначается с даты рождения ребенка. Размер составляет 40% от среднемесячного дохода за два года.

  • В течение 3 месяцев 2025 года выплаты получили 63,7 тыс. человек на сумму 110,3 млрд тенге;

  • В марте — 18,8 тыс. человек, сумма — 36,2 млрд тенге;

  • Средний ежемесячный размер выплаты — 92 522 тенге;

  • При рождении двойни или тройни выплаты назначаются на каждого ребенка отдельно.

Индексация выплат в 2025 году

С начала текущего года размеры государственных пособий были проиндексированы на 6,5%. Все выплаты рассчитываются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Vladimir00 → Я уже говорил убрать все на хрен оттуда.плитку выбросить залепили всю землю плиткой. Короче вернуть старый облик что был в 60х годах.и нафиг нужны эти конуры,беляшники и кувыркальники.опять нацелилис…
Хот-дог раздора: юристы ищут свидетелей скандала в Актау
reader → между 2 и 6 мкр
Хот-дог раздора: юристы ищут свидетелей скандала в Актау
Vladimir00 → Кинуть гранату в этот бульбушник или говном облить.
Жители Актау обязаны зарегистрировать домашних питомцев
Vladimir00 → Шли бы вы туда куда долго идут.у меня мои дома не выходят на улицу все стерилизованы,куча денег потрачено и хотите чтоб я им бирку повесил на ухо.повесьте ее себе.или детям своим чтоб по ночам не бол…
Грузовик провалился в яму в Актау
Argallo → Они эту дорогу закрыли уже 3й месяц! Каждый день из-за этого огромные пробки со стороны этой дороги наверх! Тупо 30 мин по миллиметру едешь. На перекрестке между 5,7,6,8 надо сделать повороты направо…