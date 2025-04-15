Материнский капитал по-казахстански: какие выплаты ждут молодых родителей

С начала 2025 года более 246 тысяч казахстанцев получили государственные пособия и выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), предназначенные для поддержки семей с детьми. Общая сумма выплат составила 221,8 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Единовременное пособие при рождении ребенка

За первые месяцы 2025 года пособие при рождении ребенка получили 86,5 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 15,6 млрд тенге, в том числе в марте — 24,6 тыс. человек получили 4,5 млрд тенге.

Кто имеет право на получение:

Граждане РК, постоянно проживающие в стране;

Кандасы;

Иностранцы с детьми, рожденными, усыновленными или взятыми под опеку в Казахстане.

Размеры выплат:

На первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП, что составляет 149 416 тенге ;

На четвертого и более — 63 МРП или 247 716 тенге.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Этот вид пособия предназначен для родителей, не являющихся участниками системы обязательного социального страхования. В среднем за отчетный период его получали 123 тыс. человек на сумму 10,8 млрд тенге. В марте — столько же получателей, сумма выплат составила 3,6 млрд тенге.

Размер ежемесячного пособия:

Первый ребенок — 5,76 МРП (22 648 тенге);

Второй — 6,81 МРП (26 777 тенге);

Третий — 7,85 МРП (30 866 тенге);

Четвертый и более — 8,90 МРП (34 995 тенге).

Социальные выплаты из ГФСС для работающих женщин

Женщины, участвующие в системе обязательного соцстрахования, имеют право на социальные выплаты из ГФСС:

1. Выплата по беременности и родам (единовременная)

Начисляется на все дни декретного отпуска. Размер зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев и количества дней нетрудоспособности.

С начала года выплату получили 60 тыс. человек ;

Общая сумма — 85,1 млрд тенге ;

В марте — 18,1 тыс. женщин на 24 млрд тенге ;

Средний размер выплаты — 1 668 261 тенге.

2. Выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет (ежемесячная)

Назначается с даты рождения ребенка. Размер составляет 40% от среднемесячного дохода за два года.

В течение 3 месяцев 2025 года выплаты получили 63,7 тыс. человек на сумму 110,3 млрд тенге ;

В марте — 18,8 тыс. человек , сумма — 36,2 млрд тенге ;

Средний ежемесячный размер выплаты — 92 522 тенге;

При рождении двойни или тройни выплаты назначаются на каждого ребенка отдельно.

Индексация выплат в 2025 году

С начала текущего года размеры государственных пособий были проиндексированы на 6,5%. Все выплаты рассчитываются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете.