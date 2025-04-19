Президент Казахстана принял главу Минэнерго РФ Сергея Цивилева в Акорде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым. В ходе переговоров обсуждались ключевые направления энергетического сотрудничества между двумя странами. Встреча прошла в Акорде, сообщает Lada.kz .

Photo : Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Особое внимание было уделено взаимодействию в нефтегазовой отрасли, энергетической инфраструктуре и реализации совместных проектов.

Президент Токаев отметил значимость устойчивого партнёрства между Казахстаном и Россией в сфере энергетики, подчеркнув важность наращивания взаимовыгодного диалога в условиях глобальных вызовов.

Сергей Цивилев, в свою очередь, выразил признательность за приём и подтвердил заинтересованность российской стороны в дальнейшем развитии энергетического сотрудничества с Казахстаном.

Стороны договорились продолжать координацию усилий в рамках межправительственных форматов и на площадках международных организаций.