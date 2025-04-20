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19.04.2025, 23:24

Мисс Казахстан променяла жизнь в столице на аул: замужество всё изменило

Новости Казахстана 0 216

Обладательница титула "Мисс Казахстан – 2022" Томирис Какимова рассказала, как изменилась ее жизнь после замужества. Девушка с иронией поделилась, что из столичной жизни с подиумами она перешла в деревенский быт, где чувствует себя по-настоящему счастливой, сообщает Lada.kz

 

Фото: instagram.com/tkakimova/
Фото: instagram.com/tkakimova/

От подиумов — к сельской жизни

Томирис Какимова, победительница национального конкурса красоты, вышла замуж в 2024 году. На своей странице в Instagram она опубликовала юмористическое видео, в котором с легкостью и самоиронией рассказала о переменах, случившихся после свадьбы.

«Мой муж мне сказал, что его зовут Абиль. Я подумала: "О, столичный парень, бизнес-класс, смузи по утрам". А оказалось, что он из аула, где вместо смузи — кумыс, а вместо убера — трактор его папы», — пошутила девушка.

Новая роль — келин

По словам Томирис, сегодня она чувствует себя по-настоящему счастливой, несмотря на кардинальную смену обстановки. Бывшая королева красоты теперь осваивает роль келин — невестки, которая помогает по дому и участвует в повседневной жизни семьи.

«Я — Мисс Казахстан, привыкла к подиумам. А теперь я келин с баурсаком в руке и чувствую себя настоящей», — поделилась она.

При этом, как отмечает сама девушка, супруг оказывает ей поддержку и помогает с хозяйством.

Реакция подписчиков: от умиления до сожаления

Видео Томирис вызвало оживлённое обсуждение среди пользователей социальных сетей. Одни поздравили ее с новой главой в жизни и выразили восхищение её простотой, другие — пожалели о том, что модель, по их мнению, не реализовала свой потенциал.

В комментариях можно увидеть мнения вроде:

  • «Все должно быть своевременно. Сейчас у вас этап уюта и тепла»

  • «История келинки Томирис»

  • «Это то видео из инсты, где спортивные машины в пыли стоят в паркинге»

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