Мисс Казахстан променяла жизнь в столице на аул: замужество всё изменило

Обладательница титула "Мисс Казахстан – 2022" Томирис Какимова рассказала, как изменилась ее жизнь после замужества. Девушка с иронией поделилась, что из столичной жизни с подиумами она перешла в деревенский быт, где чувствует себя по-настоящему счастливой, сообщает Lada.kz
Томирис Какимова, победительница национального конкурса красоты, вышла замуж в 2024 году. На своей странице в Instagram она опубликовала юмористическое видео, в котором с легкостью и самоиронией рассказала о переменах, случившихся после свадьбы.
«Мой муж мне сказал, что его зовут Абиль. Я подумала: "О, столичный парень, бизнес-класс, смузи по утрам". А оказалось, что он из аула, где вместо смузи — кумыс, а вместо убера — трактор его папы», — пошутила девушка.
По словам Томирис, сегодня она чувствует себя по-настоящему счастливой, несмотря на кардинальную смену обстановки. Бывшая королева красоты теперь осваивает роль келин — невестки, которая помогает по дому и участвует в повседневной жизни семьи.
«Я — Мисс Казахстан, привыкла к подиумам. А теперь я келин с баурсаком в руке и чувствую себя настоящей», — поделилась она.
При этом, как отмечает сама девушка, супруг оказывает ей поддержку и помогает с хозяйством.
Видео Томирис вызвало оживлённое обсуждение среди пользователей социальных сетей. Одни поздравили ее с новой главой в жизни и выразили восхищение её простотой, другие — пожалели о том, что модель, по их мнению, не реализовала свой потенциал.
В комментариях можно увидеть мнения вроде:
«Все должно быть своевременно. Сейчас у вас этап уюта и тепла»
«История келинки Томирис»
«Это то видео из инсты, где спортивные машины в пыли стоят в паркинге»
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