18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.16
588.48
6.23
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.04.2025, 06:38

Пропавший во время экспедиции на Каспии географ найден живым

Новости Казахстана 0 5 574

Руководитель астраханского отделения Русского географического общества, профессор Петр Бухарицин, который пропал во время научной экспедиции на судне Каспийской флотилии, был найден живым. Об этом сообщило отделение РГО, уточнив, что ученый чувствует себя хорошо и отказался от помощи медиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК

Петра Бухарицин (Фото: Астраханское отделение РГО / VK)
Петра Бухарицин (Фото: Астраханское отделение РГО / VK)

Петр Бухарицин: подробности исчезновения и спасения

Петр Бухарицин, 76 лет, пропал без вести 19 апреля в районе острова Укатный, который находится в восточной части дельты Волги на границе с Казахстаном. В поисках ученого были задействованы сотрудники Каспийской флотилии, Пограничной службы ФСБ и поисково-спасательный борт. Ученому удалось выжить, употребляя тростник и росу, что позволило ему справиться с трудностями на протяжении нескольких дней.

Долгая экспедиция и важная роль ученого

Петр Бухарицин — известный ведущий океанолог Каспийской флотилии, профессор Астраханского государственного университета и научный сотрудник Института водных проблем РАН. Он является членом-корреспондентом Российской академии естествознания. В 1998 году ученый принимал участие в каспийской экспедиции, организованной под эгидой ЮНЕСКО и посвященной исследованиям Жака Ива Кусто.

С 14 апреля 2025 года Петр Бухарицин руководил научной экспедицией, целью которой было картографирование северной части прибрежной зоны Каспийского моря. Последней точкой маршрута стала как раз область острова Укатный, с которой и связана его утрата связи.

Благополучное завершение поисков и научное значение экспедиции

После нескольких дней поисков и неимоверной борьбы за выживание, Петр Бухарицин был обнаружен живым, что стало настоящим чудом. Его возвращение подчеркивает не только его силу духа, но и важность работы, проводимой в рамках каспийских исследований.

Напомним, что профессор Бухарицин исчез в районе острова Укатный в Каспийском море, находящемся недалеко от границы с Казахстаном. Его разыскивали силы Пограничного управления ФСБ России с 19 апреля.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Что за ересь, как можно пропасть средь бела дня, у нас что джунгли или не проходимые леса.
24.04.2025, 03:23
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле