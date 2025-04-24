Пропавший во время экспедиции на Каспии географ найден живым

Руководитель астраханского отделения Русского географического общества, профессор Петр Бухарицин, который пропал во время научной экспедиции на судне Каспийской флотилии, был найден живым. Об этом сообщило отделение РГО, уточнив, что ученый чувствует себя хорошо и отказался от помощи медиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК

Петра Бухарицин (Фото: Астраханское отделение РГО / VK)

Петр Бухарицин: подробности исчезновения и спасения

Петр Бухарицин, 76 лет, пропал без вести 19 апреля в районе острова Укатный, который находится в восточной части дельты Волги на границе с Казахстаном. В поисках ученого были задействованы сотрудники Каспийской флотилии, Пограничной службы ФСБ и поисково-спасательный борт. Ученому удалось выжить, употребляя тростник и росу, что позволило ему справиться с трудностями на протяжении нескольких дней.

Долгая экспедиция и важная роль ученого

Петр Бухарицин — известный ведущий океанолог Каспийской флотилии, профессор Астраханского государственного университета и научный сотрудник Института водных проблем РАН. Он является членом-корреспондентом Российской академии естествознания. В 1998 году ученый принимал участие в каспийской экспедиции, организованной под эгидой ЮНЕСКО и посвященной исследованиям Жака Ива Кусто.

С 14 апреля 2025 года Петр Бухарицин руководил научной экспедицией, целью которой было картографирование северной части прибрежной зоны Каспийского моря. Последней точкой маршрута стала как раз область острова Укатный, с которой и связана его утрата связи.

Благополучное завершение поисков и научное значение экспедиции

После нескольких дней поисков и неимоверной борьбы за выживание, Петр Бухарицин был обнаружен живым, что стало настоящим чудом. Его возвращение подчеркивает не только его силу духа, но и важность работы, проводимой в рамках каспийских исследований.

Напомним, что профессор Бухарицин исчез в районе острова Укатный в Каспийском море, находящемся недалеко от границы с Казахстаном. Его разыскивали силы Пограничного управления ФСБ России с 19 апреля.