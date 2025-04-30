«Яндекс.Такси» запретили накручивать цены в Казахстане

Сервису «Яндекс.Такси» в Казахстане запретили произвольно повышать тарифы, особенно в часы пик. Такое решение принято после завершения аудита алгоритмов ценообразования, который провели Агентство по защите и развитию конкуренции и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
По итогам антимонопольного аудита сервис обязали соблюдать новые правила ценообразования. Проверка прошла в рамках исполнения условий антимонопольного комплаенса, ранее предъявленного к компании. Были выявлены и согласованы меры, направленные на защиту интересов пассажиров и повышение прозрачности работы сервиса.
Сервис обязан предупреждать о повышении цен заранее
Согласно достигнутым договорённостям, компания обязана:
уведомлять государственные органы минимум за три дня до любого повышения тарифов;
заранее сообщать о повышении базовых цен и стоимости поездок;
соблюдать установленные ограничения по частоте изменений комиссии.
Жилые районы больше не будут попадать в "дорогую" зону
Особое внимание уделили тарифам на маршруты рядом с аэропортами. В течение недели «Яндекс.Такси» должно:
скорректировать границы тарифных зон вокруг аэропортов;
исключить необоснованное включение жилых кварталов в зоны с завышенными расценками;
устранить существующие несоответствия, вызвавшие жалобы пользователей.
Больше никакой сверхнаценки без оснований
Чтобы сдерживать рост цен, установлены следующие нормы:
запрещено взимать комиссию с той части стоимости поездки, которая превышает в два раза базовый тариф;
увеличение комиссии в тарифе «Эконом» возможно не чаще одного раза в два года для каждого города;
даже при высоком спросе (в плохую погоду или в праздники) повышение тарифа ограничивается троекратной базовой стоимостью, но не более чем в 5% поездок в квартал по каждому городу.
Информация о поездках и налоговые льготы для таксистов
С 30 июня 2025 года в приложении появится функция, позволяющая пользователям видеть расширенные данные о каждой поездке. Это позволит:
оценивать стоимость и структуру тарифа;
отслеживать начисления и комиссии.
Также «Яндекс.Такси» предложил правительству ускорить принятие поправок в налоговое законодательство. Речь идёт об упрощении отчётности для водителей, работающих как индивидуальные предприниматели на специальном налоговом режиме.
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