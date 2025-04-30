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29.04.2025, 20:06

«Яндекс.Такси» запретили накручивать цены в Казахстане

Новости Казахстана 0 254

Сервису «Яндекс.Такси» в Казахстане запретили произвольно повышать тарифы, особенно в часы пик. Такое решение принято после завершения аудита алгоритмов ценообразования, который провели Агентство по защите и развитию конкуренции и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

По итогам антимонопольного аудита сервис обязали соблюдать новые правила ценообразования. Проверка прошла в рамках исполнения условий антимонопольного комплаенса, ранее предъявленного к компании. Были выявлены и согласованы меры, направленные на защиту интересов пассажиров и повышение прозрачности работы сервиса.

Что изменится в тарифной политике

Сервис обязан предупреждать о повышении цен заранее

Согласно достигнутым договорённостям, компания обязана:

  • уведомлять государственные органы минимум за три дня до любого повышения тарифов;

  • заранее сообщать о повышении базовых цен и стоимости поездок;

  • соблюдать установленные ограничения по частоте изменений комиссии.

Новые правила для тарифных зон у аэропортов

Жилые районы больше не будут попадать в "дорогую" зону

Особое внимание уделили тарифам на маршруты рядом с аэропортами. В течение недели «Яндекс.Такси» должно:

  • скорректировать границы тарифных зон вокруг аэропортов;

  • исключить необоснованное включение жилых кварталов в зоны с завышенными расценками;

  • устранить существующие несоответствия, вызвавшие жалобы пользователей.

Комиссии и тарифные ограничения

Больше никакой сверхнаценки без оснований

Чтобы сдерживать рост цен, установлены следующие нормы:

  • запрещено взимать комиссию с той части стоимости поездки, которая превышает в два раза базовый тариф;

  • увеличение комиссии в тарифе «Эконом» возможно не чаще одного раза в два года для каждого города;

  • даже при высоком спросе (в плохую погоду или в праздники) повышение тарифа ограничивается троекратной базовой стоимостью, но не более чем в 5% поездок в квартал по каждому городу.

Больше прозрачности и поддержка водителей

Информация о поездках и налоговые льготы для таксистов

С 30 июня 2025 года в приложении появится функция, позволяющая пользователям видеть расширенные данные о каждой поездке. Это позволит:

  • оценивать стоимость и структуру тарифа;

  • отслеживать начисления и комиссии.

Также «Яндекс.Такси» предложил правительству ускорить принятие поправок в налоговое законодательство. Речь идёт об упрощении отчётности для водителей, работающих как индивидуальные предприниматели на специальном налоговом режиме.

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