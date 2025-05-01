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01.05.2025, 17:33

Ozon и Wildberries удалили флаги Казахстана с религиозной символикой после вмешательства Генпрокуратуры

Новости Казахстана 0 365

Маркетплейсы Ozon и Wildberries убрали из продажи казахстанские флаги с религиозными надписями. Поводом стали требования правоохранительных органов и резонансное уголовное дело, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ

Фото с сайта kaztag.kz
Фото с сайта kaztag.kz

Реакция прокуратуры: флаги убрали с платформ

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что представительство Ozon в республике получило официальное представление в рамках расследования уголовного дела. Документ потребовал устранения факторов, способствующих совершению правонарушений. Основанием стала статья 200 Уголовно-процессуального кодекса.

«В результате с сайта Ozon были удалены объявления о продаже государственного флага Республики Казахстан с надписями, а также вся реклама, касающаяся религиозных материалов», — уточнил Асылов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.

Wildberries также убрал религиозные флаги

Как отмечает агентство КазТАГ, на маркетплейсе Wildberries также отсутствуют объявления о продаже казахстанских флагов с религиозной символикой. Ранее такие товары на площадке размещались. При этом флаги других государств с изображением шахады (мусульманского символа веры) все еще доступны для покупки.

История конфликта: флаг, никабы и уголовное дело

Поводом для разбирательств стало фото, появившееся 27 марта, на котором девушки в никабах позируют на фоне флага Казахстана, стилизованного под арабскую каллиграфию. Это вызвало широкий общественный резонанс. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

1 апреля суд признал инцидент мелким хулиганством. Позже были оштрафованы все участницы, включая четвертую фигурантку. В ответ на скандал последовали и другие меры.

Обеспокоенность властей и призывы к действиям

На заседании Национального курултая в Бурабае депутат мажилиса Ермурат Бапи выразил обеспокоенность религиозной ситуацией в стране. По его мнению, в случае с измененным флагом могли быть задействованы экстремистские силы.

Его мнение поддержали и другие члены курултая — Дания Кыдырбаева и Олжас Сулеймен, которые указали на усиление влияния нетрадиционных религиозных течений, особенно среди молодежи и спортсменов.

Президент Касым-Жомарт Токаев также прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что свобода вероисповедания гарантирована, но «беспорядок и вседозволенность» в республике недопустимы.

Борьба с религиозным радикализмом в спорте

27 марта вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев заявил о начале масштабной кампании по противодействию экстремизму и терроризму в спортивной среде. Этот шаг стал частью общего ужесточения мер против проявлений радикализма в публичной и молодежной сферах.

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