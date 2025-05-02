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01.05.2025, 19:17

Скрытые миллиарды: Россия вложила в Казахстан в два раза больше, чем признано

Новости Казахстана 0 365

Объем инвестиций России в Казахстан значительно выше официальных данных. Об этом заявил посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин в интервью ТАСС. По его словам, реальные вложения из России, с учетом средств, проходящих через офшорные зоны, достигают $56 миллиардов — почти вдвое больше заявленных $27 миллиардов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

Фото: kazakhstan.mid.ru
Фото: kazakhstan.mid.ru

Офшоры и недоучтённый капитал

По данным Бородавкина, многие инвестиции поступают в Казахстан не напрямую, а через офшорные структуры. Эти потоки, активно используемые бизнесом, не отражаются в государственной статистике.

«Официально российские инвестиции в экономику Казахстана составляют порядка $27 млрд. Однако если учесть капитал, который приходит через офшоры, сумма возрастает в два раза — до $56 млрд», — уточнил дипломат.

Посольство и Торгпредство России провели собственный сбор информации, чтобы учесть теневой сегмент инвестиций. Полученные данные показали, что реальное финансовое участие России в экономике Казахстана намного шире и глубже.

Широкий охват отраслей — от космоса до IT

Бородавкин подчеркнул, что российские инвестиции охватывают практически все ключевые секторы экономики Казахстана:

  • добыча полезных ископаемых

  • металлургия и машиностроение

  • космическая отрасль

  • энергетика, включая ВИЭ

  • транспорт и логистика

  • нефтегазохимия и производство удобрений

  • сельское хозяйство

  • информационные технологии и сфера услуг

«Пожалуй, нет такой отрасли хозяйства Республики Казахстан, где не работали бы российский капитал и технологии», — отметил посол.

Взаимный интерес: казахстанский бизнес заходит в Россию

Инвестиционное взаимодействие между двумя странами носит обоюдный характер. Казахстанские предприниматели также активно работают на российском рынке, подчеркивает дипломат.

«Инвестиционный процесс — это улица с двусторонним движением. Причем выгода очевидна для обеих сторон», — резюмировал Бородавкин.

Контекст: Россия — крупнейший инвестор 2024 года

В 2024 году Россия заняла первое место по объему иностранных инвестиций в Казахстан, вложив свыше $4 млрд. На фоне стремления двух стран увеличить товарооборот до $30 млрд, такие объемы капитала подчеркивают стратегический характер экономических связей между соседями.

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