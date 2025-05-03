Новые правила въезда в Кыргызстан: памятка казахстанцам

С 3 мая 2025 года в Кыргызстане вступили в силу новые правила для автомобилей с иностранной регистрацией, включая казахстанские. Изменения касаются порядка въезда, сроков пребывания и требований к документам, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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С 3 мая 2025 года в Кыргызстане начали действовать новые правила для автомобилей с иностранными номерами, включая казахстанские. Эти меры направлены на упорядочение ввоза и эксплуатации таких транспортных средств, а также на предотвращение незаконного ввоза автомобилей с иностранными номерами. В соответствии с постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики от 17 апреля 2025 года № 212, утверждены новые требования и процедуры для автомобилей с иностранной регистрацией.

Основные положения новых правил:

Въезд и выезд через международные пункты пропуска

Все автомобили с иностранными номерами должны пересекать границу Кыргызстана только через международные пункты пропуска. При этом транспортные средства заносятся в Единую систему учёта внешней миграции (ЕСУВМ), где фиксируются данные о владельце и автомобиле.

Требования к документам

Для ввоза автомобиля необходимо наличие действующего свидетельства о регистрации, номерных знаков, водительского удостоверения и документов, подтверждающих право владения или пользования транспортным средством. В случае отсутствия идентификационного номера (VIN-кода) или если автомобиль числится в базе другой страны, его не пропустят на территорию Кыргызстана.

Сроки пребывания

Граждане Казахстана могут использовать свой автомобиль на территории Кыргызстана до 6 месяцев. По истечении этого срока транспортное средство должно быть выведено из страны минимум на 30 дней. В противном случае эксплуатация автомобиля будет запрещена.

Требования к автомобилям

Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии, иметь действующий техосмотр и полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Кроме того, на транспортном средстве должна быть установлена наклейка с кодом страны происхождения (например, «KZ» для Казахстана).

Ответственность за нарушение правил

Несоблюдение новых требований может привести к штрафам и запрету на эксплуатацию транспортного средства на территории Кыргызстана.

Эти изменения касаются всех владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, включая казахстанцев, планирующих поездки в Кыргызстан. Рекомендуется заранее ознакомиться с новыми правилами и подготовить все необходимые документы для беспрепятственного въезда и эксплуатации автомобиля на территории соседнего государства.