Вакцинацию мальчиков от ВПЧ предложили в Казахстане

Асхат Аймагамбетов обратился к министру здравоохранения с инициативой расширить национальную программу добровольной вакцинации от ВПЧ, включив в неё не только девочек, но и мальчиков, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

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Депутат мажилиса парламента Казахстана Асхат Аймагамбетов выступил с предложением внести изменения в национальную программу добровольной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), расширив её на мальчиков. С соответствующим обращением он выступил на заседании мажилиса.

По словам депутата, в настоящее время в стране вакцинация от ВПЧ предоставляется бесплатно исключительно девочкам. Аймагамбетов напомнил, что вирус папилломы человека представляет опасность не только для женщин.

"Во многих странах мальчики вакцинируются наравне с девочками. Мы предлагаем предоставить такую возможность и в Казахстане – на добровольной основе. Сейчас вакцину трудно найти в аптеках, поэтому государство должно обеспечить доступ к ней для всех желающих", - заявил Асхат Аймагамбетов.

Завершая выступление, депутат выразил надежду, что Министерство здравоохранения поддержит данную инициативу, подчеркнув, что вопросы здоровья мальчиков должны быть равнозначны в государственной повестке.