Разные цены за наличный и безналичный расчёт: что говорит законодательство Казахстана

В Казахстане некоторые продавцы устанавливают разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты, предпочитая наличные платежи. Однако законодательство страны запрещает подобную практику. Покупатели имеют право требовать соблюдения установленных цен, независимо от выбранного метода оплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

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Что происходит?

В последнее время казахстанцы всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда стоимость товара зависит от способа оплаты: при расчёте наличными цена ниже, чем при использовании банковской карты. К примеру, букет цветов, указанный на ценнике за 7000 тенге, может обойтись в 9000 тенге при оплате картой. Это вызывает вопросы о законности подобных действий со стороны продавцов.

Что говорит закон?

Согласно пункту 3 статьи 40 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", продавцы, будь то индивидуальные предприниматели или юридические лица, обязаны продавать товары по одной цене, независимо от способа оплаты. Это означает, что цена при оплате картой не может быть выше, чем при оплате наличными.

Дополнительно, статья 24 Закона "О защите прав потребителей" гласит:

"Продавец (изготовитель) обязан продать, а потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ценниковом ярлыке, размещённом в внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта".

Таким образом, установление более высокой цены при оплате картой является нарушением прав потребителей. Это касается как товаров, так и услуг.

Что делать покупателям?

Если потребитель сталкивается с ситуацией, когда цена товара зависит от способа оплаты, он вправе обратиться к продавцу с претензией об устранении нарушения и возмещении причинённого ущерба.

В соответствии с пунктом 3 статьи 42-4 Закона "О защите прав потребителей", если в течение десяти календарных дней продавец не ответит на претензию или откажется устранить нарушение, потребитель вправе обратиться в уполномоченные государственные органы.

Важно сохранять доказательства: фото, видео, аудиозаписи и чеки могут быть использованы при рассмотрении жалобы. Пункт 3 статьи 42-5 того же закона предусматривает возможность предоставления таких материалов при обращении в государственные органы.

Ответственность за нарушение законодательства

Согласно статье 194 Кодекса об административных правонарушениях, за отказ принимать оплату картой или взимание дополнительной платы за безналичный расчёт предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, статья 284 КоАП предусматривает ответственность за невыдачу чека или выдачу чека на сумму, отличающуюся от фактически уплаченной.

Мнение экспертов

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов ранее обращал внимание на проблему установления разных цен в зависимости от способа оплаты. Он отметил, что такая практика нарушает нормы публичного договора и ограничивает права потребителей. В связи с этим он призвал провести проверки и навести порядок в торговой сфере.

Глава Национального банка Тимур Сулейменов также отмечал снижение числа безналичных платежей после введения ограничений на мобильные переводы, что привело к увеличению числа наличных расчётов. Казахстанцы неоднократно жаловались на просьбы продавцов оплачивать товары наличными, что является прямым нарушением закона.

Рекомендации для потребителей

Цена на товар должна быть одинаковой независимо от способа оплаты.

Продавец обязан принимать оплату картой без дополнительных наценок.

При нарушении прав следует обращаться с претензией к продавцу и, при необходимости, в государственные органы.

Сохраняйте чеки и фиксируйте нарушения для предоставления доказательств.

Потребители имеют право на справедливые условия покупки и могут отстаивать свои права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.