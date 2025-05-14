В Казахстане ужесточили требования к облицовке фасадов зданий

В Казахстане внесены изменения в технический регламент по пожарной безопасности, касающиеся облицовки наружных стен зданий. Новые требования обязывают использовать исключительно негорючие материалы для фасадов зданий всех степеней огнестойкости, за исключением V степени. Изменения вступают в силу с 23 мая 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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В соответствии с приказом исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям от 2 мая 2025 года, в технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" внесены изменения, касающиеся облицовки наружных стен зданий. Согласно новой редакции, в зданиях всех степеней огнестойкости, за исключением V степени, облицовка внешних поверхностей наружных стен должна выполняться из негорючих материалов.

Ранее регламент допускал использование материалов группы горючести Г1 с классом пожарной опасности К0 для зданий высотой до 50 метров. Для зданий высотой 50 метров и более уже тогда требовалось применение исключительно негорючих материалов для облицовки фасадов.

Новые требования направлены на повышение уровня пожарной безопасности в строительстве и эксплуатации зданий. Приказ вступает в силу с 23 мая 2025 года.