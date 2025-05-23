С 1 июля в Казахстане подорожает газ: утверждены новые предельные цены

Льготы и особенности для населения

Речь идет об оптовых ценах , тогда как розничные тарифы для населения формируются отдельно .

Для социально уязвимых групп населения предусмотрены скидки до 24% на стоимость товарного газа.

Заключение

Повышение цен на газ в Казахстане стало ожидаемым шагом, однако власти приняли меры по дифференциации тарифов:

Крупный бизнес и майнеры будут платить значительно больше.

Для внутреннего рынка предусмотрены более щадящие тарифы.

Наименее обеспеченные граждане смогут воспользоваться социальной поддержкой в виде скидок.

Эти изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года и будут действовать до конца июня 2026 года.