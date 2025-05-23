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23.05.2025, 10:40

С 1 июля в Казахстане подорожает газ: утверждены новые предельные цены

Новости Казахстана 0 832

С 1 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые предельные цены на товарный газ. Министерство энергетики официально опубликовало соответствующие приказы, разграничив стоимость для крупных потребителей, включая майнинговые компании, и остального внутреннего рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

ФОТО: © Depositphotos/MaxZolotukhin
ФОТО: © Depositphotos/MaxZolotukhin

Разделение по категориям: кому и сколько придется платить

1. Для крупных компаний и майнеров:

  • Максимальная цена установлена для Алматы, Алматинской и Жетысуской областей — ₸76 686 за 1000 кубометров газа (без НДС).

  • Минимальный предел в Восточно-Казахстанской области — ₸13 069.

Цены для майнеров и промышленных предприятий на 2025–2026 годы (без НДС):

Регион Цена (₸/1000 м³)
Алматы и Алматинская обл. 76 686
Жетысуская область 76 686
Астана и Акмолинская обл. 72 846
Карагандинская и Ұлытауская 72 846
Шымкент, Туркестанская обл. 71 122
Жамбылская область 70 639
Костанайская область 62 951
Кызылординская область 59 179
Мангистауская область 57 649
Актюбинская область 54 933
Западно-Казахстанская область 55 365
Атырауская область 41 993
Восточно-Казахстанская обл. 13 069

 

Цены для остального внутреннего рынка: умеренное, но ощутимое повышение

Второй приказ регулирует цены на газ для прочих потребителей, включая население (в части оптовых поставок).

  • Максимальная цена с 1 июля — ₸39 979 за 1000 м³ в Алматы, Алматинской и Ұлытауской областях.

  • Наименьшее значение сохраняется в ВКО — ₸7 563, без изменений по сравнению с текущей ценой.

Сравнение новых и старых цен по регионам (без НДС):

Регион До 1 июля (₸) С 1 июля (₸)
Алматы и Алматинская обл. 29 873 39 044
Жетысуская область 29 873 39 044
Карагандинская и Ұлытауская 29 757 39 979
Астана и Акмолинская обл. 29 757 39 979
Шымкент, Туркестанская обл. 29 341 38 349
Жамбылская область 28 626 37 414
Костанайская область 25 521 33 379
Мангистауская область 21 594 26 993
Кызылординская область 12 136 18 204
Актюбинская область 11 445 17 854
Атырауская область 13 018 20 308
Западно-Казахстанская обл. 14 743 19 166
Восточно-Казахстанская обл. 7 563 7 563

 

Льготы и особенности для населения

  • Речь идет об оптовых ценах, тогда как розничные тарифы для населения формируются отдельно.

  • Для социально уязвимых групп населения предусмотрены скидки до 24% на стоимость товарного газа.

Заключение

Повышение цен на газ в Казахстане стало ожидаемым шагом, однако власти приняли меры по дифференциации тарифов:

  • Крупный бизнес и майнеры будут платить значительно больше.

  • Для внутреннего рынка предусмотрены более щадящие тарифы.

  • Наименее обеспеченные граждане смогут воспользоваться социальной поддержкой в виде скидок.

Эти изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года и будут действовать до конца июня 2026 года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Сразу на 25% подняли цену, а депутаты говорят о 10% инфляции ну да. А еще НДС повысят и годовая инфляция будет в лучшем случае 40%, а то все 50%. Цены взлетят просто до небес на все...
23.05.2025, 07:53
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