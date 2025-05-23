С 1 июля в Казахстане подорожает газ: утверждены новые предельные цены

С 1 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые предельные цены на товарный газ. Министерство энергетики официально опубликовало соответствующие приказы, разграничив стоимость для крупных потребителей, включая майнинговые компании, и остального внутреннего рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Максимальная цена установлена для Алматы, Алматинской и Жетысуской областей — ₸76 686 за 1000 кубометров газа (без НДС).
Минимальный предел в Восточно-Казахстанской области — ₸13 069.
Цены для майнеров и промышленных предприятий на 2025–2026 годы (без НДС):
|Регион
|Цена (₸/1000 м³)
|Алматы и Алматинская обл.
|76 686
|Жетысуская область
|76 686
|Астана и Акмолинская обл.
|72 846
|Карагандинская и Ұлытауская
|72 846
|Шымкент, Туркестанская обл.
|71 122
|Жамбылская область
|70 639
|Костанайская область
|62 951
|Кызылординская область
|59 179
|Мангистауская область
|57 649
|Актюбинская область
|54 933
|Западно-Казахстанская область
|55 365
|Атырауская область
|41 993
|Восточно-Казахстанская обл.
|13 069
Второй приказ регулирует цены на газ для прочих потребителей, включая население (в части оптовых поставок).
Максимальная цена с 1 июля — ₸39 979 за 1000 м³ в Алматы, Алматинской и Ұлытауской областях.
Наименьшее значение сохраняется в ВКО — ₸7 563, без изменений по сравнению с текущей ценой.
Сравнение новых и старых цен по регионам (без НДС):
|Регион
|До 1 июля (₸)
|С 1 июля (₸)
|Алматы и Алматинская обл.
|29 873
|39 044
|Жетысуская область
|29 873
|39 044
|Карагандинская и Ұлытауская
|29 757
|39 979
|Астана и Акмолинская обл.
|29 757
|39 979
|Шымкент, Туркестанская обл.
|29 341
|38 349
|Жамбылская область
|28 626
|37 414
|Костанайская область
|25 521
|33 379
|Мангистауская область
|21 594
|26 993
|Кызылординская область
|12 136
|18 204
|Актюбинская область
|11 445
|17 854
|Атырауская область
|13 018
|20 308
|Западно-Казахстанская обл.
|14 743
|19 166
|Восточно-Казахстанская обл.
|7 563
|7 563
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