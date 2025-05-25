Почему казахстанцам не стоит показывать свой посадочный талон перед вылетом

В эпоху Instagram и TikTok многие делятся моментами из путешествий, не задумываясь о последствиях. Одним из популярных «трендов» стала публикация фото посадочного талона. Однако эксперты предупреждают: такая, казалось бы, безобидная привычка может привести к серьезным проблемам — от потери денег до кражи личных данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
Посадочный талон — это не просто бумажка с местом посадки. На нем содержатся:
фамилия пассажира;
номер брони (PNR);
данные о маршруте и авиакомпании;
зашифрованный доступ к информации о рейсе, контактных данных и возможности изменить или отменить бронь.
По словам IT-специалиста Лауры Даулетовой, зачастую для входа в личный кабинет авиакомпании достаточно знать фамилию и номер брони. Это значит, что даже фотография вашего талона, попавшая в чужие руки, может быть использована для изменения маршрута, отмены поездки или возврата средств.
«В большинстве случаев для доступа к личному кабинету авиакомпании достаточно фамилии и PNR. Любой, кто получит изображение посадочного талона, может вмешаться в вашу поездку», — объясняет Даулетова.
Доступ к информации, содержащейся на посадочном талоне, дает мошенникам серьезные возможности:
Изменение или отмена рейса без согласия пассажира;
Кража персональных данных: имя, дата рождения, паспортные данные, контакты;
Фишинг: рассылка сообщений от поддельных «авиакомпаний» с просьбой перейти по ссылке для возврата средств;
Финансовое мошенничество: оформление микрокредитов или открытие счетов на имя пассажира.
Даулетова отмечает, что наличие персонализированных данных в сообщении делает фишинг особенно убедительным.
«Многие теряют бдительность, когда в сообщении указаны реальные данные — фамилия, номер рейса. Это создает иллюзию достоверности, и человек, не задумываясь, переходит по вредоносной ссылке и вводит банковскую информацию», — говорит эксперт.
Чтобы защитить свои данные и избежать неприятных последствий, эксперты рекомендуют соблюдать следующие правила:
Не публикуйте фото посадочного талона — даже если скрыли имя, штрихкод можно считать.
Для фото из аэропорта выбирайте безопасные кадры — кофе, чемодан или табло вылетов.
Если фото уже размещено — немедленно удалите его и свяжитесь с авиакомпанией для смены PNR.
Игнорируйте подозрительные ссылки в SMS и e-mail, даже если они якобы от авиакомпании.
Всегда проверяйте адрес сайта — он должен начинаться с https:// и принадлежать официальному ресурсу перевозчика.
Включите двухфакторную аутентификацию в аккаунтах авиакомпаний и почтовых сервисах.
Не передавайте номер брони и личные данные третьим лицам.
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