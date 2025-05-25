18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.05.2025, 12:10

Почему казахстанцам не стоит показывать свой посадочный талон перед вылетом

Новости Казахстана 0 2 508

В эпоху Instagram и TikTok многие делятся моментами из путешествий, не задумываясь о последствиях. Одним из популярных «трендов» стала публикация фото посадочного талона. Однако эксперты предупреждают: такая, казалось бы, безобидная привычка может привести к серьезным проблемам — от потери денег до кражи личных данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: ru.dreamstime.com
Фото: ru.dreamstime.com

Опасность, скрытая в штрихкоде

Посадочный талон — это не просто бумажка с местом посадки. На нем содержатся:

  • фамилия пассажира;

  • номер брони (PNR);

  • данные о маршруте и авиакомпании;

  • зашифрованный доступ к информации о рейсе, контактных данных и возможности изменить или отменить бронь.

По словам IT-специалиста Лауры Даулетовой, зачастую для входа в личный кабинет авиакомпании достаточно знать фамилию и номер брони. Это значит, что даже фотография вашего талона, попавшая в чужие руки, может быть использована для изменения маршрута, отмены поездки или возврата средств.

«В большинстве случаев для доступа к личному кабинету авиакомпании достаточно фамилии и PNR. Любой, кто получит изображение посадочного талона, может вмешаться в вашу поездку», — объясняет Даулетова.

Что могут сделать злоумышленники

Доступ к информации, содержащейся на посадочном талоне, дает мошенникам серьезные возможности:

  • Изменение или отмена рейса без согласия пассажира;

  • Кража персональных данных: имя, дата рождения, паспортные данные, контакты;

  • Фишинг: рассылка сообщений от поддельных «авиакомпаний» с просьбой перейти по ссылке для возврата средств;

  • Финансовое мошенничество: оформление микрокредитов или открытие счетов на имя пассажира.

Даулетова отмечает, что наличие персонализированных данных в сообщении делает фишинг особенно убедительным.

«Многие теряют бдительность, когда в сообщении указаны реальные данные — фамилия, номер рейса. Это создает иллюзию достоверности, и человек, не задумываясь, переходит по вредоносной ссылке и вводит банковскую информацию», — говорит эксперт.

Как обезопасить себя: цифровая гигиена в путешествии

Чтобы защитить свои данные и избежать неприятных последствий, эксперты рекомендуют соблюдать следующие правила:

  1. Не публикуйте фото посадочного талона — даже если скрыли имя, штрихкод можно считать.

  2. Для фото из аэропорта выбирайте безопасные кадры — кофе, чемодан или табло вылетов.

  3. Если фото уже размещено — немедленно удалите его и свяжитесь с авиакомпанией для смены PNR.

  4. Игнорируйте подозрительные ссылки в SMS и e-mail, даже если они якобы от авиакомпании.

  5. Всегда проверяйте адрес сайта — он должен начинаться с https:// и принадлежать официальному ресурсу перевозчика.

  6. Включите двухфакторную аутентификацию в аккаунтах авиакомпаний и почтовых сервисах.

  7. Не передавайте номер брони и личные данные третьим лицам.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!