Почему казахстанцам не стоит показывать свой посадочный талон перед вылетом

В эпоху Instagram и TikTok многие делятся моментами из путешествий, не задумываясь о последствиях. Одним из популярных «трендов» стала публикация фото посадочного талона. Однако эксперты предупреждают: такая, казалось бы, безобидная привычка может привести к серьезным проблемам — от потери денег до кражи личных данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: ru.dreamstime.com

Опасность, скрытая в штрихкоде

Посадочный талон — это не просто бумажка с местом посадки. На нем содержатся:

фамилия пассажира;

номер брони (PNR);

данные о маршруте и авиакомпании;

зашифрованный доступ к информации о рейсе, контактных данных и возможности изменить или отменить бронь.

По словам IT-специалиста Лауры Даулетовой, зачастую для входа в личный кабинет авиакомпании достаточно знать фамилию и номер брони. Это значит, что даже фотография вашего талона, попавшая в чужие руки, может быть использована для изменения маршрута, отмены поездки или возврата средств.

«В большинстве случаев для доступа к личному кабинету авиакомпании достаточно фамилии и PNR. Любой, кто получит изображение посадочного талона, может вмешаться в вашу поездку», — объясняет Даулетова.

Что могут сделать злоумышленники

Доступ к информации, содержащейся на посадочном талоне, дает мошенникам серьезные возможности:

Изменение или отмена рейса без согласия пассажира ;

Кража персональных данных : имя, дата рождения, паспортные данные, контакты;

Фишинг : рассылка сообщений от поддельных «авиакомпаний» с просьбой перейти по ссылке для возврата средств;

Финансовое мошенничество: оформление микрокредитов или открытие счетов на имя пассажира.

Даулетова отмечает, что наличие персонализированных данных в сообщении делает фишинг особенно убедительным.

«Многие теряют бдительность, когда в сообщении указаны реальные данные — фамилия, номер рейса. Это создает иллюзию достоверности, и человек, не задумываясь, переходит по вредоносной ссылке и вводит банковскую информацию», — говорит эксперт.

Как обезопасить себя: цифровая гигиена в путешествии

Чтобы защитить свои данные и избежать неприятных последствий, эксперты рекомендуют соблюдать следующие правила: