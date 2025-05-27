В Казахстане за доставку вейпов могут лишать свободы

В Казахстане планируют внести изменения в уголовное законодательство, усилив ответственность за доставку и хранение вейпов с целью их дальнейшей продажи. Об этом сообщил депутат Мажилиса и руководитель рабочей группы Абзал Куспан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Что уже запрещено

С 2024 года в Казахстане действует полный запрет на ввоз, продажу и производство вейпов, ароматизаторов и соответствующих жидкостей. Эти положения закреплены в статье 301-1 Уголовного кодекса РК. Согласно текущей редакции закона:

Продажа и распространение вейпов и аналогичной продукции наказываются: штрафом до 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году), либо исправительными работами на ту же сумму, либо общественными работами до 200 часов, либо арестом до 50 суток.

Ввоз и производство таких изделий влечет более суровые санкции: штраф до 2000 МРП (7,8 миллиона тенге), либо исправительные или общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет, возможна конфискация имущества.

В случае рецидива, участия преступной группы или извлечения крупной прибыли : штраф может достичь 5000 МРП (19,6 миллиона тенге), либо до 1200 часов общественных работ, либо до 5 лет ограничения или лишения свободы.



Новый повод для уголовного преследования

Абзал Куспан рассказал, что после введения уголовной ответственности за вейпы в Казахстане стали фиксироваться случаи хранения крупных партий этой продукции на складах в различных регионах. Однако текущая редакция закона не предусматривает наказания именно за хранение, если оно не связано напрямую с распространением.

«Полиция находит склады, где хранятся вейпы, но привлечь к ответственности невозможно. Формально хранение вне закона не подпадает», — отметил депутат.

Чтобы устранить этот пробел, депутаты предлагают дополнить статью 301-1 положениями об ответственности за хранение продукции с целью распространения.

Новый порог — 2000 МРП

Согласно предлагаемым изменениям, уголовная ответственность будет наступать, если общая стоимость обнаруженной партии вейпов превышает 2000 МРП, то есть 7,8 миллиона тенге в 2025 году.

Это касается как складского хранения, так и курьеров, доставляющих такую продукцию. При этом подчеркивается: наказание грозит только за хранение с целью распространения.

За личное пользование — не накажут

Депутат отметил, что употребление вейпов не является уголовным преступлением. Если человек хранит их для личного пользования, санкции не предусмотрены — даже если продукция была приобретена нелегально.