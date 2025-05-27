В Казахстане за доставку вейпов могут лишать свободы

В Казахстане планируют внести изменения в уголовное законодательство, усилив ответственность за доставку и хранение вейпов с целью их дальнейшей продажи. Об этом сообщил депутат Мажилиса и руководитель рабочей группы Абзал Куспан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
С 2024 года в Казахстане действует полный запрет на ввоз, продажу и производство вейпов, ароматизаторов и соответствующих жидкостей. Эти положения закреплены в статье 301-1 Уголовного кодекса РК. Согласно текущей редакции закона:
Продажа и распространение вейпов и аналогичной продукции наказываются:
штрафом до 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году),
либо исправительными работами на ту же сумму,
либо общественными работами до 200 часов,
либо арестом до 50 суток.
Ввоз и производство таких изделий влечет более суровые санкции:
штраф до 2000 МРП (7,8 миллиона тенге),
либо исправительные или общественные работы до 600 часов,
либо ограничение или лишение свободы до 2 лет,
возможна конфискация имущества.
В случае рецидива, участия преступной группы или извлечения крупной прибыли:
штраф может достичь 5000 МРП (19,6 миллиона тенге),
либо до 1200 часов общественных работ,
либо до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Абзал Куспан рассказал, что после введения уголовной ответственности за вейпы в Казахстане стали фиксироваться случаи хранения крупных партий этой продукции на складах в различных регионах. Однако текущая редакция закона не предусматривает наказания именно за хранение, если оно не связано напрямую с распространением.
«Полиция находит склады, где хранятся вейпы, но привлечь к ответственности невозможно. Формально хранение вне закона не подпадает», — отметил депутат.
Чтобы устранить этот пробел, депутаты предлагают дополнить статью 301-1 положениями об ответственности за хранение продукции с целью распространения.
Согласно предлагаемым изменениям, уголовная ответственность будет наступать, если общая стоимость обнаруженной партии вейпов превышает 2000 МРП, то есть 7,8 миллиона тенге в 2025 году.
Это касается как складского хранения, так и курьеров, доставляющих такую продукцию. При этом подчеркивается: наказание грозит только за хранение с целью распространения.
Депутат отметил, что употребление вейпов не является уголовным преступлением. Если человек хранит их для личного пользования, санкции не предусмотрены — даже если продукция была приобретена нелегально.
«Если сумма не превышает 2000 МРП — это нарушение, но не уголовное. Человека не посадят, если он не занимался продажей», — пояснил Куспан.
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