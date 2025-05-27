18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
580.94
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.05.2025, 06:55

В Казахстане за доставку вейпов могут лишать свободы

Новости Казахстана 0 636

В Казахстане планируют внести изменения в уголовное законодательство, усилив ответственность за доставку и хранение вейпов с целью их дальнейшей продажи. Об этом сообщил депутат Мажилиса и руководитель рабочей группы Абзал Куспан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: cfr.org
Фото: cfr.org

Что уже запрещено

С 2024 года в Казахстане действует полный запрет на ввоз, продажу и производство вейпов, ароматизаторов и соответствующих жидкостей. Эти положения закреплены в статье 301-1 Уголовного кодекса РК. Согласно текущей редакции закона:

  • Продажа и распространение вейпов и аналогичной продукции наказываются:

    • штрафом до 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году),

    • либо исправительными работами на ту же сумму,

    • либо общественными работами до 200 часов,

    • либо арестом до 50 суток.

  • Ввоз и производство таких изделий влечет более суровые санкции:

    • штраф до 2000 МРП (7,8 миллиона тенге),

    • либо исправительные или общественные работы до 600 часов,

    • либо ограничение или лишение свободы до 2 лет,

    • возможна конфискация имущества.

  • В случае рецидива, участия преступной группы или извлечения крупной прибыли:

    • штраф может достичь 5000 МРП (19,6 миллиона тенге),

    • либо до 1200 часов общественных работ,

    • либо до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Новый повод для уголовного преследования

Абзал Куспан рассказал, что после введения уголовной ответственности за вейпы в Казахстане стали фиксироваться случаи хранения крупных партий этой продукции на складах в различных регионах. Однако текущая редакция закона не предусматривает наказания именно за хранение, если оно не связано напрямую с распространением.

«Полиция находит склады, где хранятся вейпы, но привлечь к ответственности невозможно. Формально хранение вне закона не подпадает», — отметил депутат.

Чтобы устранить этот пробел, депутаты предлагают дополнить статью 301-1 положениями об ответственности за хранение продукции с целью распространения.

Новый порог — 2000 МРП

Согласно предлагаемым изменениям, уголовная ответственность будет наступать, если общая стоимость обнаруженной партии вейпов превышает 2000 МРП, то есть 7,8 миллиона тенге в 2025 году.

Это касается как складского хранения, так и курьеров, доставляющих такую продукцию. При этом подчеркивается: наказание грозит только за хранение с целью распространения.

За личное пользование — не накажут

Депутат отметил, что употребление вейпов не является уголовным преступлением. Если человек хранит их для личного пользования, санкции не предусмотрены — даже если продукция была приобретена нелегально.

«Если сумма не превышает 2000 МРП — это нарушение, но не уголовное. Человека не посадят, если он не занимался продажей», — пояснил Куспан.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!