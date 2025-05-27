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27.05.2025, 10:50

С 1 июня большегрузы не смогут ездить по трассам Казахстана

Новости Казахстана 0 3 820

С 1 июня 2025 года на территории Казахстана начнут действовать сезонные ограничения на передвижение грузового автотранспорта по автомобильным дорогам. Об этом сообщает Tengri Auto со ссылкой на национального оператора «КазАвтоЖол», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto

Фото: platesmania.com
Фото: platesmania.com

Временные рамки и температурный порог

Ограничения вводятся в летний период с целью защиты дорожного покрытия от разрушения. Запрет распространяется на дневное время, когда температура воздуха превышает +25°C.

  • В южных и западных регионах страны ограничения будут действовать с 1 июня по 31 августа.

  • В северных и восточных регионах — с 1 июня по 15 августа.

График ограничений по регионам

С 1 июня по 31 августа (с 10:00 до 22:00):

  • Алматинская область

  • Атырауская область

  • Жамбылская область

  • Область Жетісу

  • Область Ұлытау

  • Карагандинская область

  • Кызылординская область

  • Туркестанская область

  • Мангистауская область

С 1 июня по 15 августа (с 11:00 до 21:00):

  • Область Абай

  • Акмолинская область

  • Актюбинская область

  • Восточно-Казахстанская область (ВКО)

  • Западно-Казахстанская область (ЗКО)

  • Карагандинская область (входит в обе категории по разным участкам)

  • Костанайская область

  • Павлодарская область

  • Северо-Казахстанская область (СКО)

Зачем вводят ограничения

Главная цель — сохранить дорожную инфраструктуру. В условиях летней жары асфальтовое покрытие становится особенно чувствительным к высоким нагрузкам от тяжёлого транспорта. Это может привести к образованию колей, трещин и ям, что в дальнейшем увеличит затраты на восстановление дорог.

Проблемы в отрасли: взгляд сенатора

Между тем, как отмечают эксперты, одних сезонных ограничений недостаточно для решения системных проблем дорожной отрасли. На это указал сенатор Алибек Наутиев, который выразил сомнение в достоверности данных, предоставляемых Министерством транспорта.

«Согласно статистике министерства, 89% дорог местного значения соответствуют нормативам. Однако массовые жалобы граждан на состояние трасс ставят эту цифру под сомнение. Несмотря на применение единых методик ремонта, качество дорог по регионам заметно различается», — заявил он.

Что предлагают депутаты

Чтобы получить объективную картину и эффективно распределять средства на ремонт, Наутиев предложил провести всестороннюю диагностику всех участков дорог местного значения и составить по ним технические паспорта. Это поможет:

  • точно определить степень износа покрытия,

  • выбрать нужную технологию ремонта,

  • прогнозировать срок службы обновлённой дороги,

  • и рационально использовать бюджетные ресурсы.

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