Новую нефть нашли в Казахстане

В ряде регионов Казахстана обнаружены новые месторождения стратегически важных полезных ископаемых. Среди них — редкоземельные металлы, которые в современном мире приравниваются к нефти по значимости для высокотехнологичной промышленности, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz

Результаты геологоразведки: найден тантал и ниобий

Как сообщил председатель Комитета геологии Ерлан Акбаров, с 2021 года ведомство ведёт работы на 12 участках недр. На сегодняшний день разведка завершена на 10 из них. В результате были выявлены залежи редких металлов, в том числе тантала и ниобия, запасы которых уже поставлены на государственный баланс.

Кроме того, в ходе исследований найдены проявления других редкоземельных полезных ископаемых. География находок охватывает:

два участка на территории Восточно-Казахстанской области;

три участка в южных регионах страны;

три — в Северо-Казахстанской области.

Самое крупное месторождение — в Карагандинской области

Ключевым открытием геологов стало месторождение «Куйректыколь», расположенное в Карагандинской области. По оценкам специалистов, здесь сосредоточены промышленные запасы редкоземельных металлов объемом около 1 миллиона тонн.

Кроме того, ресурсы на прилегающей прогнозной территории могут превышать 20 миллионов тонн, что делает этот участок особо перспективным с точки зрения промышленной разработки.

Геополитическое значение «новой нефти»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее неоднократно подчеркивал важность освоения редкоземельных элементов, называя их «новой нефтью». Эти ресурсы играют стратегическую роль в производстве электроники, оборонной продукции, оборудования для возобновляемой энергетики и других ключевых отраслей.

Потенциал для инвестиций

Как ранее сообщалось, Казахстан намерен привлечь порядка 12 миллиардов тенге инвестиций на разработку редкоземельных месторождений. Эти средства позволят не только освоить существующие запасы, но и усилить позиции страны на глобальном рынке высокотехнологичного сырья.