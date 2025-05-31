Взрыв на АЗС в Кульсары – пожарные предоставили новые данные

Исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Атырауской области Назарaли Селимов предоставил новые данные о взрыве на АЗС в Кульсары, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Фото: кадр из видео / instagram.com/ze_kulsary

В Кульсары Атырауской области произошёл взрыв на автозаправочной станции, который привёл к гибели двух человек и травмированию ещё 14, среди которых четверо несовершеннолетних.

По словам Назарaли Селимова, все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Впоследствии четверо из них были отпущены домой, остальные продолжают получать необходимое лечение.

По данным ДЧС, в результате взрыва и последующего пожара произошло возгорание шести автомобилей. Также повреждены несколько построек – три одноэтажных и одно двухэтажное здание. Общая площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

Для ликвидации пожара были привлечены 81 сотрудник экстренных служб и 17 единиц специализированной техники.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Расследование продолжается.