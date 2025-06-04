Как быстро оформить ребенка в детский сад в Казахстане

Министерство просвещения Казахстана опубликовало разъяснение по процедуре комплектования групп в детских садах на предстоящий учебный год. Кампания по приему детей в дошкольные организации будет проходить до 31 августа 2025 года, сообщает Lada.kz

Фото: unicef.org

Особенности записи в регионах с ваучерным финансированием

В ряде городов и районов используется система ваучерного финансирования. В этих населенных пунктах выдача ваучеров начнется с 1 июля, после обновления очереди.

Список городов и районов, где действует ваучерная система:

Города : Астана, Шымкент, Тараз, Туркестан, Уральск, Семей, Усть-Каменогорск, Жезказган, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Конаев, Косшы, Талдыкорган.

Районы: Байзакский, Сарыагашский, Жетысайский, Сайрамский, Казыгуртский, Мактааральский.

Этапы получения ваучера:

Подтверждение ваучера

Родителю необходимо подтвердить согласие на получение ваучера в течение двух рабочих дней.

▪ Если это не будет сделано в срок, заявление станет неактивным.

▪ Восстановить его можно только один раз — в течение 28 календарных дней. Выбор детского сада и оформление документов

После получения ваучера у родителя есть пять рабочих дней, чтобы:

▪ выбрать дошкольную организацию;

▪ собрать необходимые документы;

▪ подписать договор с детским садом. При отказе от ваучера очередь аннулируется. Если нет мест в выбранном садике

Родитель может встать в лист ожидания. Когда место освободится, в личный кабинет придет соответствующее уведомление.

Порядок зачисления в остальных регионах

Для регионов, где не применяется ваучерная система, распределение мест начнется с 1 августа.

Порядок действий:

Уведомления о наличии свободных мест получают заявители в порядке очереди.

Родителю дается два дня на подтверждение или отказ от предложения.

При подтверждении направления необходимо:

▪ в течение пяти рабочих дней подать документы;

▪ заключить договор с дошкольной организацией.

При необходимости срок оформления можно однократно продлить до 30 календарных дней.

Важные условия и рекомендации

Минпросвещения обращает внимание на ряд обстоятельств, которые могут повлиять на прием:

Детский сад вправе отказать в приеме документов, если:

▪ предоставлен неполный пакет;

▪ документы просрочены;

▪ превышена допустимая доля непривитых детей в группе.

Рекомендации для родителей: