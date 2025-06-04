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04.06.2025, 12:01

Как быстро оформить ребенка в детский сад в Казахстане

Новости Казахстана 0 547

Министерство просвещения Казахстана опубликовало разъяснение по процедуре комплектования групп в детских садах на предстоящий учебный год. Кампания по приему детей в дошкольные организации будет проходить до 31 августа 2025 года, сообщает Lada.kz

Фото: unicef.org
Фото: unicef.org

Особенности записи в регионах с ваучерным финансированием

В ряде городов и районов используется система ваучерного финансирования. В этих населенных пунктах выдача ваучеров начнется с 1 июля, после обновления очереди.

Список городов и районов, где действует ваучерная система:

  • Города: Астана, Шымкент, Тараз, Туркестан, Уральск, Семей, Усть-Каменогорск, Жезказган, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Конаев, Косшы, Талдыкорган.

  • Районы: Байзакский, Сарыагашский, Жетысайский, Сайрамский, Казыгуртский, Мактааральский.

Этапы получения ваучера:

  1. Подтверждение ваучера
    Родителю необходимо подтвердить согласие на получение ваучера в течение двух рабочих дней.
    ▪ Если это не будет сделано в срок, заявление станет неактивным.
    ▪ Восстановить его можно только один раз — в течение 28 календарных дней.

  2. Выбор детского сада и оформление документов
    После получения ваучера у родителя есть пять рабочих дней, чтобы:
    ▪ выбрать дошкольную организацию;
    ▪ собрать необходимые документы;
    ▪ подписать договор с детским садом.

    При отказе от ваучера очередь аннулируется.

  3. Если нет мест в выбранном садике
    Родитель может встать в лист ожидания. Когда место освободится, в личный кабинет придет соответствующее уведомление.

Порядок зачисления в остальных регионах

Для регионов, где не применяется ваучерная система, распределение мест начнется с 1 августа.

Порядок действий:

  • Уведомления о наличии свободных мест получают заявители в порядке очереди.

  • Родителю дается два дня на подтверждение или отказ от предложения.

  • При подтверждении направления необходимо:
    ▪ в течение пяти рабочих дней подать документы;
    ▪ заключить договор с дошкольной организацией.

  • При необходимости срок оформления можно однократно продлить до 30 календарных дней.

Важные условия и рекомендации

Минпросвещения обращает внимание на ряд обстоятельств, которые могут повлиять на прием:

  • Детский сад вправе отказать в приеме документов, если:
    ▪ предоставлен неполный пакет;
    ▪ документы просрочены;
    ▪ превышена допустимая доля непривитых детей в группе.

Рекомендации для родителей:

  • Заранее проверить комплект документов.

  • Регулярно отслеживать уведомления в личном кабинете на портале приема.

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