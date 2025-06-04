Как быстро оформить ребенка в детский сад в Казахстане

Министерство просвещения Казахстана опубликовало разъяснение по процедуре комплектования групп в детских садах на предстоящий учебный год. Кампания по приему детей в дошкольные организации будет проходить до 31 августа 2025 года, сообщает Lada.kz
В ряде городов и районов используется система ваучерного финансирования. В этих населенных пунктах выдача ваучеров начнется с 1 июля, после обновления очереди.
Список городов и районов, где действует ваучерная система:
Города: Астана, Шымкент, Тараз, Туркестан, Уральск, Семей, Усть-Каменогорск, Жезказган, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Конаев, Косшы, Талдыкорган.
Районы: Байзакский, Сарыагашский, Жетысайский, Сайрамский, Казыгуртский, Мактааральский.
Подтверждение ваучера
Родителю необходимо подтвердить согласие на получение ваучера в течение двух рабочих дней.
▪ Если это не будет сделано в срок, заявление станет неактивным.
▪ Восстановить его можно только один раз — в течение 28 календарных дней.
Выбор детского сада и оформление документов
После получения ваучера у родителя есть пять рабочих дней, чтобы:
▪ выбрать дошкольную организацию;
▪ собрать необходимые документы;
▪ подписать договор с детским садом.
При отказе от ваучера очередь аннулируется.
Если нет мест в выбранном садике
Родитель может встать в лист ожидания. Когда место освободится, в личный кабинет придет соответствующее уведомление.
Для регионов, где не применяется ваучерная система, распределение мест начнется с 1 августа.
Порядок действий:
Уведомления о наличии свободных мест получают заявители в порядке очереди.
Родителю дается два дня на подтверждение или отказ от предложения.
При подтверждении направления необходимо:
▪ в течение пяти рабочих дней подать документы;
▪ заключить договор с дошкольной организацией.
При необходимости срок оформления можно однократно продлить до 30 календарных дней.
Минпросвещения обращает внимание на ряд обстоятельств, которые могут повлиять на прием:
Детский сад вправе отказать в приеме документов, если:
▪ предоставлен неполный пакет;
▪ документы просрочены;
▪ превышена допустимая доля непривитых детей в группе.
Рекомендации для родителей:
Заранее проверить комплект документов.
Регулярно отслеживать уведомления в личном кабинете на портале приема.
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