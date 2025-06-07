Авто по доверенности... лжи: казахстанец обвел покупателя вокруг пальца

В Урджарском районном суде области Абай вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в обманной продаже арендованного автомобиля, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд .

Фото: drive2.ru

Аренда с умыслом

Суд установил, что житель Казахстана арендовал автомобиль Daewoo Nexia у гражданина Алматинской области. Машина предоставлялась на основании устной договоренности сроком на один месяц. Вместо использования по назначению, мужчина решил незаконно извлечь выгоду из сделки.

Объявление в мессенджере и фальшивая история

Приехав на арендованной машине в Урджарский район, злоумышленник сфотографировал транспортное средство и разместил объявление о его продаже в групповых чатах WhatsApp. Цена — 1,5 миллиона тенге.

Когда потенциальный покупатель связался с ним, продавец лично показал авто и убедил, что машина принадлежит его родному брату. По его словам, брат якобы разрешил продать автомобиль, а оформление документов будет проведено позже.

Обманутый покупатель перевел деньги

Поверив словам продавца, житель Урджарского района согласился на сделку. Стороны договорились о поэтапной оплате: 900 тысяч тенге мужчина перевел сразу через банковское приложение, а оставшиеся 600 тысяч должен был выплатить в рассрочку.

Впоследствии выяснилось, что продавец не имел права распоряжаться автомобилем, поскольку он ему не принадлежал. Таким образом, покупателю был причинён материальный ущерб в размере 900 тысяч тенге.

Признание вины и смягчающие обстоятельства

На суде обвиняемый полностью признал вину и не стал оспаривать представленные доказательства. Потерпевший попросил взыскать с него сумму ущерба, оставив вопрос наказания на усмотрение суда.

Суд учёл искреннее раскаяние подсудимого, а также тот факт, что у него есть несовершеннолетние дети. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Решение суда и компенсация ущерба

По итогам рассмотрения дела мужчина был приговорён к двум годам ограничения свободы. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск потерпевшего и обязал обвиняемого выплатить 900 тысяч тенге компенсации.

Санкции по закону

Согласно пункту 4 части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК, мошенничество, совершённое с использованием информационной системы, может повлечь следующие меры наказания: