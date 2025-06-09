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08.06.2025, 20:30

«Куда делась моя очередь?»: почему казахстанцы не могут проверить статус на жильё по ИИН

Новости Казахстана 0 468

С конца мая 2025 года в Казахстане изменился порядок постановки в очередь на получение жилья. Теперь эту функцию выполняет только Отбасы банк, однако единая цифровая база данных пока ещё в процессе доработки. Это вызвало путаницу у многих казахстанцев, особенно при попытке проверить свой статус, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz

Фото: uia.no
Фото: uia.no

Разбираемся, почему при вводе ИИН появляется сообщение «Информация не найдена», где искать достоверные данные и что делать новым заявителям.

Кто теперь принимает заявки на жильё

С 24 мая 2025 года постановка на учёт для получения жилья осуществляется исключительно через Отбасы банк. Ранее этим занимались акиматы (местные исполнительные органы), но теперь их полномочия по приёму новых заявок прекращены.

Где и как можно проверить свой статус в очереди

Существует два онлайн-сервиса, где можно попытаться узнать свой статус очередника по ИИН:

На этих порталах необходимо перейти в раздел «Постановка на учёт нуждающихся в жилище» и выбрать опцию «Узнать свой статус». Далее вводится индивидуальный идентификационный номер (ИИН) гражданина.

Почему система часто выдаёт ошибку «ИИН не найден»

Такая ошибка связана с техническим переходным периодом. Дело в том, что:

  • Заявки, поданные до 24 мая, по-прежнему хранятся в базах данных акиматов.

  • Заявки, поданные после 24 мая, уже обрабатываются в новой системе Отбасы банка.

Передача данных от акиматов в Отбасы банк продолжается. Завершить её планируется до 17 июня 2025 года. До этой даты в единой цифровой системе могут отсутствовать сведения о старых заявителях. Поэтому, если при вводе ИИН информация не отображается, это может означать, что данные ещё не были перенесены.

Что делать новым очередникам

Тем, кто подал заявку после 24 мая, доступен личный кабинет на сайте Отбасы банка. Для входа туда потребуется ЭЦП (электронно-цифровая подпись).

Пошаговая инструкция:

  1. Перейдите на сайт orken.otbasybank.kz.

  2. В правом верхнем углу нажмите «Войти».

  3. Выберите вариант входа через ЭЦП.

  4. Укажите путь к файлу ключа, введите пароль и нажмите «Подписать».

  5. После входа в личный кабинет вы увидите:

    • ваш текущий статус в очереди;

    • полезную информацию в формате вопросов и ответов.

Когда заработает единая система

Полноценная централизованная база данных, объединяющая заявки акиматов и Отбасы банка, должна заработать после 17 июня. После этого статус можно будет проверить по ИИН всем, независимо от даты подачи заявки.

Вывод:
Если система не распознаёт ваш ИИН, не спешите паниковать — вероятно, данные ещё не переданы в Отбасы банк. Рекомендуется повторить проверку после 17 июня или воспользоваться личным кабинетом, если вы стали очередником после 24 мая.

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