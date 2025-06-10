Для казахстанцев упростили получение прав

В Казахстане продолжает развиваться процесс цифровизации государственных услуг. Очередной шаг в этом направлении — автоматизация медицинской справки формы 073/у, которая ранее требовалась для получения водительского удостоверения, сообщает Lada.kz со ссылкой на НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» .

Фото: gov.kz

Медсправка теперь в электронном виде

Теперь гражданам больше не нужно предоставлять бумажную форму справки 073/у при подаче заявления на получение водительских прав. Вся информация о прохождении медицинского осмотра автоматически передается в Центры обслуживания населения (ЦОН) из информационных систем Министерства здравоохранения.

Такое решение направлено на борьбу с поддельными справками и призвано упростить процедуру — система проверяет достоверность данных без участия заявителя.

Когда медосмотр не требуется

Существует ряд случаев, когда прохождение медосмотра и предоставление справки вовсе не требуется:

при замене действующего водительского удостоверения до истечения его срока действия ;

справки из психоневрологического и наркологического диспансеров также предоставлять не нужно — данные запрашиваются автоматически.

Что делать, если срок прав истек

Напомним, водительское удостоверение в Казахстане выдается сроком на 10 лет. Однако менять его можно заранее, не дожидаясь окончания срока действия. Оптимальный период для обращения — за 1–1,5 месяца до окончания срока.

Если срок действия удостоверения уже истек, необходимо обратиться в специализированный ЦОН (спецЦОН) по месту жительства.

Какие документы потребуются: