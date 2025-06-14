Менеджеры Дженнифер Лопес в шоке от Казахстана: билеты раскупили за три часа

Билеты на концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы были полностью распроданы всего за три часа, что стало неожиданностью для её команды. Тур-менеджеры певицы были потрясены и не скрывали удивления уровнем интереса. В Казахстане шоу готовят на высоком уровне, с усиленными мерами безопасности и без использования бюджетных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratngs.kz .

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Ажиотаж на старте продаж

Продюсер Astana Concert Малик Хасенов рассказал, что билеты на выступления Дженнифер Лопес в Астане и Алматы были раскуплены практически мгновенно. «Тур-менеджмент Дженнифер Лопес просил трижды перепроверить цифры. Они были в шоке — спрашивали: “Что за рынок такой?”, “Кто такие казахи?”, “Почему они так любят Дженнифер Лопес?”», — поделился он.

Это стало первым случаем в мировом туре певицы, когда билеты в одном из городов закончились за столь короткое время.

Широкий резонанс

Новость о стремительной распродаже вызвала бурное обсуждение. Уже в первые сутки её подхватили десятки медиа-платформ и социальных сетей. Казахстанский рынок был отмечен как один из самых активных и заинтересованных.

Повышенные меры безопасности

На фоне такого интереса организаторы и власти готовятся обеспечить безопасность на высшем уровне. Накануне концертов — 1 августа в Астане и 10 августа в Алматы — планируются совещания с участием Комитета национальной безопасности и других профильных ведомств.

Как отметил Малик Хасенов, проект полностью коммерческий, без привлечения государственных средств. Однако даже «малейший инцидент — и об этом напишут во всем мире», поэтому ответственность за организацию максимально высока.

Инфраструктурная подготовка

Ожидается чёткая координация между частными организаторами, службами охраны, пожарной безопасностью, медицинскими бригадами и госструктурами. Главная задача — не просто провести концерт, а продемонстрировать высокий уровень культуры и организации.

Даты и площадки

1 августа — Астана, стадион «Астана Арена»

10 августа — Алматы, Центральный стадион

Ожидается, что шоу Дженнифер Лопес станут культурным событием года в Казахстане и привлекут внимание зарубежной прессы.