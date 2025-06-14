18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.92
588.91
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.06.2025, 19:06

Менеджеры Дженнифер Лопес в шоке от Казахстана: билеты раскупили за три часа

Новости Казахстана 0 2 087

Билеты на концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы были полностью распроданы всего за три часа, что стало неожиданностью для её команды. Тур-менеджеры певицы были потрясены и не скрывали удивления уровнем интереса. В Казахстане шоу готовят на высоком уровне, с усиленными мерами безопасности и без использования бюджетных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на  Finratngs.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Ажиотаж на старте продаж

Продюсер Astana Concert Малик Хасенов рассказал, что билеты на выступления Дженнифер Лопес в Астане и Алматы были раскуплены практически мгновенно. «Тур-менеджмент Дженнифер Лопес просил трижды перепроверить цифры. Они были в шоке — спрашивали: “Что за рынок такой?”, “Кто такие казахи?”, “Почему они так любят Дженнифер Лопес?”», — поделился он.

Это стало первым случаем в мировом туре певицы, когда билеты в одном из городов закончились за столь короткое время.

Широкий резонанс

Новость о стремительной распродаже вызвала бурное обсуждение. Уже в первые сутки её подхватили десятки медиа-платформ и социальных сетей. Казахстанский рынок был отмечен как один из самых активных и заинтересованных.

Повышенные меры безопасности

На фоне такого интереса организаторы и власти готовятся обеспечить безопасность на высшем уровне. Накануне концертов — 1 августа в Астане и 10 августа в Алматы — планируются совещания с участием Комитета национальной безопасности и других профильных ведомств.

Как отметил Малик Хасенов, проект полностью коммерческий, без привлечения государственных средств. Однако даже «малейший инцидент — и об этом напишут во всем мире», поэтому ответственность за организацию максимально высока.

Инфраструктурная подготовка

Ожидается чёткая координация между частными организаторами, службами охраны, пожарной безопасностью, медицинскими бригадами и госструктурами. Главная задача — не просто провести концерт, а продемонстрировать высокий уровень культуры и организации.

Даты и площадки

  • 1 августа — Астана, стадион «Астана Арена»

  • 10 августа — Алматы, Центральный стадион

Ожидается, что шоу Дженнифер Лопес станут культурным событием года в Казахстане и привлекут внимание зарубежной прессы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…