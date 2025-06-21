Почему Мурата Боранбаева освободили от уголовной ответственности

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что Мурат Боранбаев освобождён от уголовной ответственности и назвали причины, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ .

Фото: qamqor.gov.kz

В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан подтвердили информацию о задержании Мурата Боранбаева – брата известного бизнесмена Кайрата Боранбаева.

Как пояснили в надзорном органе, задержание было осуществлено после добровольной явки Мурата Боранбаева. С ним было заключено процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретённых активов.

В результате выполнения условий соглашения и полного возмещения причинённого ущерба, суд принял решение об освобождении Боранбаева от уголовной ответственности.

Напомним, в июле 2022 года Агентство по финансовому мониторингу объявило Мурата Боранбаева в розыск. Его имя фигурировало в громком уголовном деле о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

За несколько месяцев до этого был арестован Мухтар Базарбаев – экс-глава ТОО «AlanParking», компании-оператора платных парковок в Алматы под брендом A-parking. В 2017 году должность руководителя этого предприятия занимал именно Мурат Боранбаев.

В ноябре 2022 года в АФМ сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении директоров ТОО «AlanParking» и ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис». Ущерб государству тогда оценивался в 436 миллионов тенге. Мурата Боранбаева в агентстве называли главным фигурантом и предполагаемым организатором схемы хищений, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Позднее департамент АФМ по Алматы и городская прокуратура приняли меры по возврату в коммунальную собственность акимата Алматы 70% доли ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли ТОО «AlanParking».

В марте 2023 года Мухтар Базарбаев был признан виновным в растрате вверенного имущества и легализации денежных средств. Суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы.

В отличие от него, Мурат Боранбаев избежал наказания в связи с признанием вины, добровольным возвратом активов и сотрудничеством со следствием.