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23.06.2025, 19:31

Токаев объявил амнистию: кого освободят и как изменится уголовно-исполнительная система Казахстана

Новости Казахстана 0 3 234

В Казахстане будет проведена масштабная амнистия, приуроченная к 30-летию Конституции. Об этом объявил Президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правоохранительных органов. Закон об амнистии уже подписан, и он охватит более 15 тысяч человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: yandex.ru
Фото: yandex.ru

Токаев объявил амнистию: кого освободят и как изменится уголовно-исполнительная система Казахстана

 

Амнистия к юбилею Конституции: кого коснется

По словам Президента, инициатива амнистии исходила от представителей правоохранительных структур, депутатов и правозащитников. Закон уже прошел парламентское рассмотрение и был подписан главой государства.

  • Всего под амнистию попадут более 15 000 осужденных.

  • Около 2 000 человек будут освобождены из мест лишения свободы.

  • Остальным сократят сроки наказания.

В первую очередь речь идет о лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, особенно среди социально уязвимых категорий населения — женщин с детьми, пожилых, несовершеннолетних и других.

«Это большой шаг навстречу тем, кто оступился. Мы должны помочь таким людям вернуться к полноценной жизни. Как говорил аль-Фараби, милосердие — неотъемлемое качество добродетельного народа», — подчеркнул Токаев.

Уголовная система требует реформ

Президент отметил, что амнистия — разовая гуманитарная мера, а не решение на постоянной основе. В этой связи он анонсировал масштабную реформу уголовно-исполнительной системы, которая должна быть ориентирована не на изоляцию, а на перевоспитание и реинтеграцию осужденных в общество.

  • Основной акцент должен быть сделан на прогрессивные подходы к исправлению.

  • Необходимо стимулировать заключенных к соблюдению законов, учебе, участию в культурной и спортивной жизни.

Токаев привел пример некоторых стран, где действует система «кредитов за поведение» — когда осужденные могут сокращать срок наказания за хорошее поведение и активное участие в программах ресоциализации.

«Мы должны создать справедливое и гуманное общество, где суд — не карательный инструмент, а институт справедливости и милосердия», — заявил он.

Трудовая занятость осужденных — ключ к ресоциализации

Президент обратился к представителям казахстанского бизнеса с предложением открывать производства при исправительных учреждениях. По его словам, такая практика широко используется в зарубежных странах и дает осужденным шанс:

  • Заработать средства до освобождения;

  • Освоить профессию и навыки, необходимые на свободе;

  • Снизить риск повторного совершения преступления.

Он также отметил, что одна из крупных отечественных компаний уже строит в Алматы учреждение для несовершеннолетних правонарушителей за счет собственных средств, и призвал других предпринимателей последовать этому примеру.

Пробация и цифровизация: усиление надзора на свободе

С учетом роста числа наказаний, не связанных с лишением свободы, усиливается нагрузка на службу пробации. Токаев поручил:

  • Акиматам регионов — поэтапно улучшить социальную защиту сотрудников пробации;

  • Правительству — укрепить материально-техническую базу и внедрить цифровые решения, обеспечивающие эффективный надзор за условно осужденными.

Курс на гуманизм и справедливость

Президент напомнил, что три года назад казахстанцы поддержали реформу Конституции, давшую старт масштабным политическим и правовым преобразованиям. Среди ключевых шагов он выделил:

  • Создание Конституционного суда;

  • Расширение полномочий омбудсмена по правам человека;

  • Полную отмену смертной казни.

Все эти меры, по словам Токаева, подчеркивают гуманистический дух Основного закона, в центре которого стоит человек, его права и свободы.

«Мы не должны пытаться подавить тех, кто оступился. Мы должны помочь им вернуться. Это и есть суть справедливого общества, к которому мы стремимся», — резюмировал Президент.

Кто попадет под амнистию

Согласно закону, амнистия распространяется на следующие категории:

  • Лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;

  • Осужденные за преступления средней тяжести при отсутствии ущерба либо при его полном возмещении;

  • Представители социально уязвимых слоев населения: женщины с детьми, пожилые, несовершеннолетние и другие.

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