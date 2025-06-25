Громкое дело о хищении 144 млн: почему переселение с юга на север обернулось скандалом

В Павлодарской области завершился резонансный судебный процесс по делу о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы переселения граждан из южных регионов Казахстана на север. Обвиняемыми по делу стали действующий и бывший сотрудники филиала карьерного центра трудовой мобильности, подведомственного региональному управлению занятости и социальных программ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Обман переселенцев под видом помощи

По версии следствия, главный фигурант дела — бывший специалист центра, действовал в сговоре со своим коллегой. Используя служебное положение, они вводили переселенцев и кандасов в заблуждение, убеждая их, что по условиям программы им якобы полагается 4 миллиона тенге на покупку жилья. Однако в договоре предлагалось указывать завышенную стоимость объекта — 8 миллионов тенге. Разницу между реальной ценой и указанной в документах переселенцы должны были передать посреднику, якобы по «требованию программы».

Фактически это позволяло обвиняемым присваивать государственные средства, выделенные на поддержку переселенцев.

Материалы дела и показания свидетелей

В ходе разбирательства были допрошены около 70 свидетелей, среди которых – сами переселенцы. В материалах дела фигурируют:

протоколы осмотра счетов участников сделок;

очные ставки между фигурантами и свидетелями;

экспертные заключения о рыночной стоимости домов;

данные о завышенных ценах в договорах купли-продажи.

Прокурор в судебных прениях подчеркнула, что причиненный государству ущерб составил 144 миллиона тенге.

Позиция защиты: вина лежит не только на чиновниках

Адвокат одного из подсудимых заявил, что его подзащитный не принимал окончательных решений по выплатам — этим занимались руководство до июля 2023 года и специальная комиссия после этой даты. Также защита утверждала, что многие переселенцы были осведомлены о схеме с завышением стоимости, а в ряде случаев подобные действия якобы рекомендовались нотариусами.

Юрист предложил переквалифицировать обвинение на пособничество, однако суд встал на сторону обвинения.

Приговор: реальные и условные сроки

Суд признал обоих чиновников виновными в мошенничестве:

один получил пять лет лишения свободы в колонии средней безопасности ;

второй — три года ограничения свободы с запретом работать в госорганах в течение шести лет.

В рамках дела также начаты отдельные производства в отношении:

самих переселенцев, участвовавших в схеме;

продавцов недвижимости;

нотариусов, заверявших фиктивные сделки.

Возмещение ущерба и статистика переселений

Представитель потерпевшей стороны заявил, что возмещение ущерба будет производиться в гражданском порядке, включая взыскание с переселенцев, нарушивших условия социального контракта и покинувших регион.

По официальным данным, в 2023 году в Успенский район по программе переселения прибыло 46 семей (204 человека), из которых более половины впоследствии уехали обратно. С 2017 по 2024 годы в район переселились более 1 220 человек, но лишь около 600 остались проживать на новом месте.