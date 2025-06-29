Раскрыты подробности смертельного ДТП с полицейскими в Жетісу

В Департаменте полиции области Жетысу сообщили детали аварии на трассе Талдыкорган – Текели, в результате которой погибли майор Арнур Алханов и старший лейтенант Шынгыс Асилбеков, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ .

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В области Жетысу при исполнении служебных обязанностей погибли два сотрудника полиции. В Департаменте полиции региона предоставили подробности трагедии, произошедшей на автодороге Талдыкорган – Текели.

По информации ведомства, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобиля Nissan Maxima. «Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП. В результате аварии на месте скончались водитель и пассажир транспортного средства – сотрудники органов внутренних дел, находившиеся при исполнении служебных обязанностей», - уточнили в Департаменте полиции области Жетысу.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли майор полиции Арнур Алханов и старший лейтенант полиции Шынгыс Асилбеков.

Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что близким полицейских будет оказана необходимая помощь и поддержка со стороны государства.