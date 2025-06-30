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30.06.2025, 15:50

Новая оптовая цена на сжиженный газ утверждена в Казахстане

Новости Казахстана 0 430

С 1 июля 2025 года в Казахстане вступает в силу приказ Министерства энергетики, устанавливающий предельную оптовую цену на сжиженный нефтяной газ (СНГ) для поставок на внутренний рынок вне товарных бирж. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на официальное распоряжение министра.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Размер утвержденной цены

Согласно документу, подписанному 27 июня 2025 года, предельная стоимость оптовой реализации сжиженного газа составит 51 932 тенге за тонну. Эта цена установлена без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и будет действовать в течение полугода — с 1 июля по 31 декабря 2025 года включительно.

Действие приказа и его срок

В тексте приказа отдельно подчеркивается, что документ вступает в силу с 1 июля 2025 года. Таким образом, оптовая цена на газ, реализуемый в рамках плана поставок на внутренний рынок республики, остается неизменной с предыдущего периода: с 1 февраля по 30 июня 2025 года цена также составляла 51 932 тенге за тонну.

Почему это важно

Установление фиксированной предельной цены на оптовые поставки сжиженного газа позволяет сдерживать колебания стоимости топлива для потребителей внутри страны и стабилизировать ситуацию на рынке энергоносителей Казахстана. При этом мера направлена на обеспечение бесперебойной поставки газа населению и организациям.

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