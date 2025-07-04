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04.07.2025, 11:08

Ставки сделаны: опубликованы цены на учебу в казахстанских вузах на 2025-2026 учебный год

Новости Казахстана 0 1 558

В Казахстане стали известны расценки на обучение в университетах в новом учебном году. Стоимость варьируется от 500 тысяч до 7,6 миллиона тенге в год в зависимости от учебного заведения и специальности. Самыми дорогими оказались программы Назарбаев Университета в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кursiv.media

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Nazarbayev University: до 7,6 млн тенге в год

В Назарбаев Университете стоимость обучения на бакалавриате составляет около 15 тысяч долларов США, что эквивалентно 7,6 млн тенге в год. Программа по сестринскому делу стоит дешевле — около 3 млн тенге. Обучение ведется на английском языке, поэтому для поступления необходимы сертификаты IELTS или TOEFL. Для отличников предусмотрены стипендии имени Абая.

KIMEP University: от 4,3 до 5,3 млн тенге

В алматинском KIMEP цена зависит от количества кредитов: один стоит от 145 тысяч тенге, а годовой объем составляет 30–36 кредитов. Таким образом, обучение обходится от 4,3 до 5,3 млн тенге в год.

Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ)

В КБТУ цена за один кредит составляет 35–40 тысяч тенге. Университет считается более доступным среди технических вузов страны.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби (КазНУ)

Стоимость обучения в КазНУ — от 500 тысяч до 1,7 млн тенге, в зависимости от выбранной специальности. Самой бюджетной программой является «Сестринское дело», самой дорогой — «Юриспруденция».

Satbayev University: IT и компьютерные науки дороже всего

Год обучения здесь стоит от 905 тысяч до 1,3 млн тенге. Один кредит — 15–21 тысяча тенге. Программы в области компьютерных наук и IT традиционно остаются самыми дорогими.

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (ЕНУ)

В ЕНУ стоимость обучения варьируется от 1,35 до 1,55 млн тенге. Программы по педагогике стоят дешевле, а специальности, связанные с международными отношениями, обходятся дороже.

SDU University: до 2,4 млн тенге

В SDU стоимость зависит от направления: журналистика и психология — около 1,3 млн тенге, экономика и менеджмент — до 2,2 млн тенге. В целом цены варьируются от 1 до 2,4 млн тенге в год.

Казахский национальный педагогический университет им. Абая (КазНПУ)

На 2025 год цены в КазНПУ пока не опубликованы. Однако в прошлом году обучение на педагогических специальностях стоило от 900 тысяч тенге, а на программах по IT и искусству — 1,13 млн тенге.

Narxoz University: стоимость зависит от кредитов

Цена обучения в Narxoz University формируется исходя из количества кредитов — их в год необходимо набрать 62–70. Один кредит оценивается от 21,6 до 38 тысяч тенге. В среднем годовое обучение обходится от 1,3 до 1,86 млн тенге.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова (КазНМУ)

В КазНМУ стоимость программ в области медицины такова:

  • Стоматология — 2,1 млн тенге в год;

  • Общая медицина — 1,25 млн тенге;

  • Фармация — 1,45 млн тенге;

  • Сестринское дело — 1,2 млн тенге.

В других медицинских вузах страны цены на обучение колеблются от 900 тысяч до 1,6 млн тенге.

Когда подавать документы в вузы Казахстана

Прием документов от абитуриентов начнется 13 июля и завершится 20 июля 2025 года. Подать документы можно онлайн через портал egov.kz или лично в центрах приема при университетах.

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