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10.07.2025, 18:01

В Казахстане фельдшер получил пулю в грудь

Новости Казахстана 0 826

Инцидент с применением оружия произошел в отношении сотрудника скорой помощи в Жамбылской области. По данным полиции, медработник получил огнестрельное ранение в грудь, предположительно — из травматического пистолета. Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает Lada.kz. 

Фото: astanatv.kz
Фото: astanatv.kz

Возбуждено уголовное дело

Как сообщили в Департаменте полиции Жамбылской области, по факту нападения уже начато досудебное расследование. Правоохранители проводят все необходимые следственные мероприятия, чтобы установить обстоятельства происшествия и привлечь виновного к ответственности.

«Проводятся следственно-оперативные действия. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фельдшер перенес операцию

Состояние пострадавшего прокомментировали в Управлении здравоохранения региона. Как уточнили в ведомстве, медика срочно прооперировали: пуля проникла на глубину около одного сантиметра и была извлечена.

«Состояние пациента на данный момент стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится под наблюдением в динамической палате. В динамике — без ухудшения», — отметили медики.

Системная проблема: нападения на медиков участились

Случай в Жамбылской области далеко не единичный. Нападения на сотрудников скорой помощи и других медицинских учреждений фиксируются в Казахстане регулярно. Медики, находясь на передовой и оказывая экстренную помощь, всё чаще сталкиваются с рисками для собственной жизни и здоровья.

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