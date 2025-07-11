Алименты в Казахстане будут начисляться по новым правилам

Конституционный суд Республики Казахстан инициировал изменения в законодательство, регулирующее алиментные обязательства. Причиной пересмотра стало обращение гражданина, усомнившегося в справедливости действующих норм, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Обнаружено противоречие в законе

По словам представителей Конституционного суда, в действующем правовом поле была зафиксирована правовая коллизия. Суды при рассмотрении дел о снижении алиментов опирались на нормативное постановление, запрещающее уменьшение выплат вне зависимости от материального положения плательщика. Однако положения Кодекса «О браке (супружестве) и семье» прямо допускают такую возможность при ухудшении финансового состояния должника.

«Нормативное постановление утверждало, что изменение материального или семейного положения не может считаться безусловным основанием для снижения размера алиментов. В то же время кодекс ясно указывает, что именно ухудшение материального положения служит таким основанием», — пояснил заместитель заведующего отделом аналитики и конституционного производства аппарата Конституционного суда РК Амир Умаров.

Верховный суд отменил спорный пункт

В результате рассмотрения дела Верховный суд Республики Казахстан исключил из нормативного постановления спорный пункт, противоречащий базовому законодательству. Кроме того, правительству рекомендовано доработать механизм взыскания алиментов и устранить неоднозначности в регулировании подобных дел.

Что изменится для плательщиков

Теперь суды при определении размера алиментов будут обязаны учитывать ухудшение материального положения плательщика. Это означает, что если родитель, выплачивающий алименты, лишился дохода или оказался в затруднительном финансовом положении, он может обратиться в суд с просьбой о пересмотре суммы выплат. При наличии доказательств суд обязан будет рассмотреть вопрос о снижении размера алиментов.

Напомним, как начисляются алименты

Если между родителями не заключено соглашение об уплате алиментов, взыскание происходит в судебном порядке. Согласно статье кодекса «О браке (супружестве) и семье», установлены следующие размеры:

на одного ребенка – 1/4 от дохода;

на двух детей – 1/3;

на троих и более детей – 1/2 заработка или другого дохода родителя.

Алименты могут взыскиваться как в денежной, так и в иной материальной форме.