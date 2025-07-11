Алименты в Казахстане будут начисляться по новым правилам

Конституционный суд Республики Казахстан инициировал изменения в законодательство, регулирующее алиментные обязательства. Причиной пересмотра стало обращение гражданина, усомнившегося в справедливости действующих норм, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По словам представителей Конституционного суда, в действующем правовом поле была зафиксирована правовая коллизия. Суды при рассмотрении дел о снижении алиментов опирались на нормативное постановление, запрещающее уменьшение выплат вне зависимости от материального положения плательщика. Однако положения Кодекса «О браке (супружестве) и семье» прямо допускают такую возможность при ухудшении финансового состояния должника.
«Нормативное постановление утверждало, что изменение материального или семейного положения не может считаться безусловным основанием для снижения размера алиментов. В то же время кодекс ясно указывает, что именно ухудшение материального положения служит таким основанием», — пояснил заместитель заведующего отделом аналитики и конституционного производства аппарата Конституционного суда РК Амир Умаров.
В результате рассмотрения дела Верховный суд Республики Казахстан исключил из нормативного постановления спорный пункт, противоречащий базовому законодательству. Кроме того, правительству рекомендовано доработать механизм взыскания алиментов и устранить неоднозначности в регулировании подобных дел.
Теперь суды при определении размера алиментов будут обязаны учитывать ухудшение материального положения плательщика. Это означает, что если родитель, выплачивающий алименты, лишился дохода или оказался в затруднительном финансовом положении, он может обратиться в суд с просьбой о пересмотре суммы выплат. При наличии доказательств суд обязан будет рассмотреть вопрос о снижении размера алиментов.
Если между родителями не заключено соглашение об уплате алиментов, взыскание происходит в судебном порядке. Согласно статье кодекса «О браке (супружестве) и семье», установлены следующие размеры:
на одного ребенка – 1/4 от дохода;
на двух детей – 1/3;
на троих и более детей – 1/2 заработка или другого дохода родителя.
Алименты могут взыскиваться как в денежной, так и в иной материальной форме.
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