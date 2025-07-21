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21.07.2025, 11:05

Минус 29 метров: Северный Каспий исчезает на глазах - Россия и Казахстан теряют водную грань

Новости Казахстана 0 5 202

Уровень Каспийского моря опустился до исторического минимума — менее минус 29 метров по балтийской системе высот. Этот показатель стал самым низким за весь период инструментальных наблюдений. Особенно заметны последствия в северной части моря, граничащей с Россией и Казахстаном, где обнажились значительные участки морского дна, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Facebook / azamat.sarsenbaev
Facebook / azamat.sarsenbaev

Основная причина — маловодность Волги

Волга обеспечивает 80% пресноводного притока в Каспий

Как сообщили в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ), ключевым фактором снижения уровня Каспия стало уменьшение стока реки Волга. Именно она составляет около 80% от всех речных вод, поступающих в море. Кроме того, на нее приходится 64% всей приходной части водного баланса Каспийского моря.

За последние четыре года приток воды от Волги снизился до уровня 210–232 кубокилометров в год, что значительно ниже среднего значения (250 кубокилометров). Это привело к ускоренному отступлению воды и обмелению прибрежных зон.

Климат и деятельность человека усугубляют ситуацию

Испарение усиливается, а потребление воды растет

Специалисты также отмечают, что на уровень Каспийского моря влияет изменение климата. Повышение температуры, вызванное ростом концентрации парниковых газов, способствует более интенсивному испарению с поверхности водоемов.

Свою роль играет и человеческий фактор: из рек, питающих Каспий, активно забирается вода для нужд сельского хозяйства, промышленности и коммунального сектора. Это дополнительно снижает объем пресной воды, поступающей в море.

Северный Каспий страдает больше всего

Под угрозой – богатейшие экосистемы региона

Обмеление особенно критично для северной части Каспия, которая отличается мелководьем и высокой биологической активностью. Именно здесь сосредоточены наиболее продуктивные участки, богатые живыми организмами. Сокращение акватории угрожает целым экосистемам и может привести к снижению биоразнообразия.

Россия разрабатывает антикризисную программу

Минприроды РФ планирует комплексные меры

В связи с продолжающимся снижением уровня воды, Министерство природных ресурсов России разрабатывает комплексную программу по борьбе с обмелением Каспийского моря. В ее подготовке участвуют и специалисты КаспНИРХ. Цель программы — разработка эффективных мер адаптации и минимизации ущерба, а также улучшение прогнозирования изменений уровня моря.

Справка: что нужно знать о Каспии

  • Каспийское море — крупнейший замкнутый водоем планеты.

  • В него впадает более 130 рек, включая Волгу, Урал, Терек, Сулак и Самур.

  • Берега Каспия делят между собой пять стран: Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркмения.

  • В прошлом году наблюдалось временное замедление падения уровня моря благодаря небольшому увеличению стока Волги (до 232 кубокилометров).

  • По мнению ученых, стабилизация уровня возможна при притоке не менее 270 кубокилометров в год — как это было в 1970–1990-х годах.

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