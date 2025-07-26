Почему растет доллар и при чем тут казахстанцы, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального Банка Казахстана Тимур Сулейменов в своём официальном аккаунте в Facebook поделился подробным объяснением причин роста курса доллара. Он подчеркнул, что Нацбанк считает необходимым «вести открытый и честный диалог с обществом и объяснять экономические процессы простыми словами», передает Lada.kz.

фото со страницы Facebook @Timur Suleimenov

С 2015 года Казахстан перешёл на режим инфляционного таргетирования и свободно плавающего обменного курса. Это означало отказ от административного контроля над тенге.

«Сейчас курс формируется на валютном рынке под воздействием спроса и предложения, а также является отражением рыночных процессов в экономике, внутренних и внешних факторов. Раньше, когда валютный курс устанавливался государством, это приводило к резким, административным и одномоментным девальвациям», — отметил глава Нацбанка.

Сулейменов пояснил: в экономике наблюдается рост фискальных вливаний и денежной массы, который опережает рост ВВП и производства. За год объём денежной массы увеличился на 18 %, а это подталкивает спрос на импорт.

«Если объём вливаний в экономику растёт быстрее, чем внутреннее производство — это приводит к росту импорта. В этом году предусмотрены значительные расходы, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты. В результате заключаются крупные контракты и для освоения средств производятся закупки импортного оборудования, техники, комплектующих. Это формирует повышенный спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на курс тенге», — поясняет Сулейменов.

Он подчеркнул, что ситуация не является критической. Со временем внутреннее производство догонит темпы роста денежной массы, но на это нужно время.

Сулейменов разделил факторы, влияющие на обменный курс, на три группы:

Фундаментальные — мировые цены на нефть, динамика валют торговых партнёров, глобальные макроэкономические условия. Рыночные — сезонные колебания (выплаты дивидендов, туристическая активность), закупки бизнеса и государства, поведение населения. Спекулятивные — краткосрочные действия участников рынка с целью заработать на колебаниях курса.

«На текущий момент фундаментальные факторы указывают на то, что текущий уровень курса недооценён. Спекулятивной активности мы не наблюдаем — ситуация стабильная и контролируемая. Основное давление на курс сегодня формируют именно рыночные факторы: активное освоение бюджетных средств, рост импортных закупок, а также сезонные выплаты дивидендов и туристический спрос», — заверил глава Нацбанка..

Многие ожидают, что Национальный Банк вмешается в рынок, чтобы «остановить» рост курса. Однако Сулейменов считает, что это не всегда разумно.

«Кто-то говорит, что нам нужно делать интервенции, стабилизировать курс. В этом есть правда, если курс волатилен и нестабилен под воздействием спекулятивных факторов. Если же курс движется вверх или вниз под воздействием рыночных или фундаментальных факторов, интервенции не помогут, а только навредят. Важно понимать, что неоправданные интервенции могут сыграть на руку именно спекулянтам, а не экономике в целом», — отметил он.

Нацбанк сохраняет за собой право вмешательства в случае резкой и необоснованной волатильности. По словам главы регулятора, Казахстан располагает значительными резервами.

«Мы накопили 52,2 миллиарда долларов США международных резервов. Они позволяют нам сгладить спекулятивные колебания. Но мы должны с умом распоряжаться национальными резервами», — подчеркнул он.

В заключение Тимур Сулейменов выразил уверенность в важности экономического просвещения и взаимодействия с обществом.