Жестокое обращение в детсаду: воспитательницу уволили после публикации видео

После резонансного инцидента в детском саду №116 города Павлодара, где воспитатель была уличена в жестоком обращении с детьми, работодатель расторг с ней трудовой договор. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Сауле Шакенева, передает Lada.kz.

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На своей странице в социальных сетях Сауле Шакенева рассказала о том, что воспитатель больше не работает в данном дошкольном учреждении:

«С воспитателем, находящейся под следствием, трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы», — заявила она, ссылаясь на статью 52, пункт 14 Трудового кодекса РК.

Скандал разгорелся 23 июня после публикации в соцсетях тревожных видеозаписей с камер наблюдения. На кадрах видно, как сотрудница садика агрессивно переодевает малышей, срывая с них одежду. Она дергает детей за волосы, толкает, шлёпает и даже бьёт по лицу и голове. Поведение женщины вызвало волну возмущения и обеспокоенности среди родителей и общественности, передавали Tenginews.kz.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правозащитники и контролирующие органы продолжают расследование.