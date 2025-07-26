Казахстанца задержали за кибератаки и вымогательство криптовалюты

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан сообщил о задержании подозреваемого в совершении компьютерных преступлений, передает Lada.kz.

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Операция прошла в июле в Алматы при взаимодействии с иностранными партнерами и координации Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, гражданин Казахстана незаконно проникал на серверы зарубежных компаний, устанавливал вредоносное программное обеспечение, шифровал данные и требовал выкуп за их восстановление в криптовалюте.

В ходе обыска у него изъяты цифровые носители и техника, использовавшиеся для проведения кибератак.

Иные детали дела, в соответствии со статьей 201 УПК РК, пока не подлежат разглашению. Расследование продолжается.