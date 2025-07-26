Счет на минуты: младенца доставили в больницу вертолётом МЧС

Пилоты АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям РК вновь пришли на помощь в экстренной ситуации. На этот раз спасателям пришлось срочно эвакуировать младенца, нуждавшегося в неотложной медицинской помощи, передает Lada.kz по информации МЧС страны.

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Ребёнок находился в тяжёлом состоянии в посёлке Жанакорган. Благодаря оперативной работе экипажа вертолёта и медиков, младенца вместе с матерью успешно доставили в больницу города Кызылорда.

Полёт выполнили пилоты Данияр Мырзахметов и Елдос Бактыбай. После посадки ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь.

В МЧС подчёркивают: в подобных ситуациях каждая минута может стоить жизни, и слаженные действия спасателей и врачей помогают сохранить самое дорогое — здоровье и жизнь человека.