Судьба МАЭК. К чему готовиться жителям Актау?

Жасулан Суюнчалиев руководит МАЭКом меньше года. На своем посту он сменил Талгата Есентугелова, который уволился по собственному желанию в то время, когда комбинат столкнулся с серьезной аварией.Суюнчалиев окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет.Ранее он занимал должности директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы», советника генерального директора АО «КазНИСА», заместителя акима Атырауской области, заместителя председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК.Интервью с Жасуланом Суюнчалиевым длилось примерно час. Несмотря на то, что во время нашей беседы ему периодически поступали звонки на телефон, наш спикер не отвлекался и вежливо согласился переключить мобильный на беззвучный режим. Это позволило ему сосредоточиться на ответах, а журналисту - на вопросах, которых было много.- Это было 10 декабря. Тогда, как вы знаете, город сидел без воды. Была очень серьезная авария. По сути, отсутствие воды. Мое назначение было в субботу, в 9 утра. Все, что мы делали в первую очередь, это принимали меры, чтобы обеспечить население города Актау питьевой водой. На тот момент все резервуары у нас пошли на минимум. Штаб по поручению акима (Нурлана Ногаева – прим.авт) был создан здесь (в МАЭК – прим.авт), его возглавлял первый заместитель акима области Бекбол Орынбасаров. По сути, это была работа в круглосуточном режиме. Выезжали на резервуары, высчитывали необходимый объем воды, который мы можем предоставить городу. К вечеру, за ночь мы собрали эту воду и в воскресенье стали выдавать почасово. Тот объем потребления был, конечно, очень маленький. Но в понедельник мы уже вышли на полный режим, вернее, в понедельник был ограничительный режим, а во вторник уже подавали воду без ограничений. Очень была сложная ситуация. Когда город стоит без воды, вы же понимаете, люди начинают запасаться водой, наполнять ванные, баклажки. Идет в этот момент большой расход воды.- Тогда был переходный момент. В январе нас (МАЭК – прим.авт) передали из министерства в коммунальную собственность, то есть в акимат области. При поддержке акима области мы запросили необходимые средства в размере 2,6 миллиарда тенге, в том числе 1,4 миллиарда тенге на приобретение запчастей и материалов для завода по подготовке дистиллята, то есть для производства воды. Речь идет о теплообменных трубках. Еще одной мерой стала дополнительная установка на 5 тысяч кубов на ЦУС-2, чтобы из воды Куйылыса, из которого идет техническая вода, из нее дополнительно производить питьевую воду. Сейчас эти работы ведутся. Мы ожидаем, что в июле месяце эту воду пустим, то есть 5 тысяч кубов дополнительно. Благодаря замене трубок будет еще 4 тысячи кубов воды в сутки. Также разработана проектно-сметная документация на приобретение израильской установки, которая позволит вырабатывать 24 тысячи кубов воды в сутки. При поддержке главы государства на это выделено 10 миллиардов тенге. На сегодня МАЭК вырабатывает воду в 100-процентном объеме, никаких предпосылок к остановке или сокращению воды нет. Да, вы ведь озвучили, что я работал в «Каспий жылу, су арнасы», там тоже есть свои трудности, в частности, изношенности самих труб, соответственно, высокого давления. Для решения этой проблемы была запроектирована замена инженерных сетей. Деньги уже выделяются – они приступают к этой работе. Есть еще один важный нюанс – у нас по городу очень высокое давление воды. Воду подают из разных источников – из одного мы обеспечиваем старый город, из другого – новые микрорайоны со стороны аэропорта. Разница в высотах порядка 30 метров. Город, по сути, как холм. Трубы старые, не выдерживают, и начинаются порывы. В день, когда я там работал, было порядка пяти аварий. Сейчас у КЖСА в планах приобретение и установка насосной станции, чтобы стабилизировать давление, это должно снизить количество порывов на сетях. Проблема есть еще в домах. ОСИ не обслуживают должным образом свои сети. Когда люди обращаются с жалобами, на месте выясняется, что вода до дома поступает, но до верхних этажей – нет. Тогда становится понятно, что трубы забиты. Я думаю, что КЖСА вместе с ОСИ нужно наладить эту работу.- Сказать, что вот такая-то сумма нужна и мы тему закроем, так не бывает. В целях бесперебойной работы комбината за счет собственных средств мы выделяем 6,8 миллиарда тенге, акимат Мангистауской области выделяет 2,6 миллиарда тенге, плюс при поддержке правительства аким области ходатайствовал о выделении 4,9 миллиарда тенге. Итого 14,3 миллиарда тенге. Это только для того, чтобы максимально удержать и вести работу бесперебойно. Да, это тоже можно назвать процессом модернизации, ведь мы заменяем агрегаты, насосы, оборудование 64-68 годов выпуска. Кроме воды, у нас ведь еще производство электроэнергии, там тоже износ оборудования высокий - более чем на 80 процентов. Небольшое снижение генерации и у нас в первую очередь отключаются нефтяные компании. Поэтому мы сейчас ведем работу по установке дополнительных мощностей. Мы передаем электроэнергию не только для Мангистауской области, но и для Атырауской области, при стабильной работе комбината. Бывают аварии, однозначно. Потому что нет резерва. Для решения данного вопроса нами подписано инвестиционное соглашение с министерством энергетики на сумму 54 миллиарда тенге. Мы строим парогазовую установке (ПГУ – прим.авт) мощностью 139 МВт. Также разрабатываем вопросы по модернизации ТЭЦ-2 и установке четвертого блока на ТЭЦ-3.- Для оперативного управления необходим акимат области. Если раньше при любой аварии необходимо было министерство, сейчас оперативным методом все решается. Я не соглашусь с вами, что министерство энергетики не должным образом относилось, тоже, возможно, какие-то работы велись. Я в то время не работал, не могу сказать. Одно могу сказать: сейчас мы участвуем во всех заседаниях, совещаниях акимата, где мы можем открыто поднять вопрос о решении того или иного вопроса, в том числе выделения средств.- Нет, было наоборот. МАЭК принимал позицию, мол мы «министерские», мы не «акиматовские». Сейчас мы больше поддержки находим, аким области поддерживает все необходимые вещи, которые нам нужны.- Я не скажу, что Астана не понимала серьезности ситуации. Поймите, министерство энергетики находится в Астане, МАЭК - на территории Мангистауской области. Очевидно, что для оперативного управления нужно было, чтобы он был передан в акимат. Во всех соседних областях такие важные объекты находятся в ведении акиматов. Вы же видели, любое нарушение, любая авария - аким области днем или ночью приезжает на комбинат для принятия решения. Конечно, всему нужно время, возможно, год, два, три. Допустим, срок ввода в эксплуатацию парогазовой установки – 2027 год, потому что одномоментно никто ничто не сможет сделать. Во-первых, нужно финансирование, во-вторых, у каждого оборудования есть свой технологический процесс и нормативный период.- Честно сказать, то, что было в Экибастузе, я не знаю…- Была проверка прокуратуры. Я думаю, они свое решение вынесут. Да, ежегодно выделяли необходимые средства на поддержку текущего состояния всего того оборудования, которое у нас имеется. Я же говорю, когда я пришел, было очень сложно. Даже было так, что запчастей не было… Где-то даже болванки занимали, просили. Выкручивались….- И на бумагах, и так - не было. Проверка уже завершилась, ее проводили в период моего назначения.- Надо откровенно сказать, инициатива была наша. Вы же помните, в январе замерз канал. Опять же из-за снижения уровня воды в Каспии. Поэтому мы поставили вопрос о введении режима ЧС, но для того, чтобы предупредить, я подчеркну, возможность чрезвычайной ситуации. Многие говорят, что режим связан с проведением конкурса из одного источника (ранее в акимате заявляли, что одна из причин объявления ЧС также в том, что по закону все процедуры по выбору компании можно провести в ускоренном режиме – прим. авт), но на самом деле причина не в этом. В рамках объявленного режима ЧС создана комиссия для обследования акватории Каспия. Канал у нас на сегодняшний день в стабильном режиме работу ведет. Вода в необходимом количестве поступает. Но никто не может дать прогнозы, что будет с водой дальше – она или вернется назад, или уйдет. Поэтому в первую очередь нам нужно сделать проектирование, в том числе провести дноуглубительные работы, увеличить размеры и глубину самого канала. На МАЭК имеется два канала, первый, который идет на ТЭЦ-1, второй - подает исходную воду для опреснения на завод «Каспий». У нас там тоже проблема. И в первом, и во втором каналах, помимо проблемы с обмелением Каспия, есть сложности с заиливанием каналов. Глядя на мировую практику, где также опресняют воду, например в Израиле, Катаре или Эмиратах, везде есть трубные водозаборы. И только у нас канал. Сейчас проектом предусмотрено как увеличение водоканала, так и строительство трубного водозабора.- В неделю один раз я веду прием граждан. Один из часто задаваемых вопросов - низкая заработная плата определенных сотрудников – уборщицы, грузчики, озеленители. Начали разбираться. Да, действительно, была зарплата в размере 100, 110 тысяч тенге. Тогда как есть зарплата 250, 300 тысяч. И у них получился вот такой разрыв. Мы именно той первой категории подняли зарплату на 35 процентов, чтобы сделать как-то ближе к остальным. Также всем работникам подняли зарплату на 15 МРП (51 750 тысяч тенге – прим. авт). В инженерном техническом составе тоже есть разрыв. Мы идем к тому, чтобы пропасти в зарплатах не было.- Протестов как таковых не было, были видеообращения, давайте начнем с этого.- Да, это просто видеообращение. Это не запрещено. Пусть записывают. Забастовок никаких не было у нас. Так получилось, что у нас есть два профсоюза – локальный профсоюз энергетиков и «Ынтымак». С каждым мы работаем одинаково. То есть мы все собираемся в большом зале и обсуждаем вопросы. Плюс мы создали общественный совет, который собирает вопросы – мы их рассматриваем, в том числе и поднятие заработной платы. Но надо понимать, что первый профсоюз просит увеличить заработные платы на 100 процентов, но это нереально.- Настроение коллектива зависит от того, есть диалог или он отсутствует. Любой вопрос можно решить путем диалога. До этого момента, возможно, какие-то настроения были. Вы их называете протестами, а я их так не называю. Это наши коллеги, это наш коллектив. В любом случае все будем решать вместе. Моя позиция такая. Делать из них врагов я не собираюсь. Как коллектив, мы должны быть как одна семья и решать все внутри.- Спецодежда есть. Понятное дело, есть конкурсные процедуры, от которых мы точно не сможем отойти. И конкурсная процедура, насколько я помню, 28 июня заканчивается. На общественном совете мы показывали, из каких материалов шьется спецодежда. Не так просто купили, одевайте, мы показывали все. Да, так сложилось, что в других предприятиях один профсоюз, у нас их два. Но, опять же, они не наши враги, они – наши коллеги.- Возможно, есть здравая конкуренция, но конфликтов между ними я не замечаю.- Председатель профсоюза «Ынтымак» Аскар, фамилию забыл… Он, работая в другом подразделении, заявил, что авария произошла на станции №2, это была недостоверная информация. Потому что была другая авария, из-за другой причины, где подрядчик вообще к этой станции не подходил. Это ведь недостоверная информация. Есть требование закона, юристы наши поработали, и он принес свои извинения.- Нет. А за что? Это ведь законные действия. Ничего плохого он (председатель профсоюза «Ынтымак» - прим. авт) на видео не сказал, он просто ошибся.- Насколько я помню, 80 человек записывали, и никого из них мы не уволили.- Нет, у нас не сокращение, это оптимизация руководящего состава. Сразу говорю, это не касается работников. У нас в целом штат превышен.- Нет (улыбается), я не называю это раздутым, я разные слова подбираю. Дело в том, что есть руководители подразделений, у которых есть по два-три заместителя. Я открыто скажу, в нашем офисе есть 18 уборщиц, у них было пять начальников. Вопрос: зачем? Вот этот вопрос мы снимаем. На встречах с профсоюзами, трудовыми коллективами возникает вопрос: почему столько руководящего состава? Директор департамента, у него два заместителя – убираем. Есть дублирующие функции.- Нет, давайте называть одним словом, не «уволить», не «сократить», а оптимизировать планируется в районе 100 человек, при этом каждому человеку мы предоставляем другую должность за счет вакансий. С этого года мы не продлеваем договор с теми, кто достиг пенсионного возраста, за счет этого у нас появляются вакансии.- Полагается, один оклад, в случае если он уходит. Понимаете, мы не одномоментно всех уволили, с каждым подразделением, будь это ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, завод по подготовке дистиллята, их руководитель будет принимать решение – кого оставить, кому нужно подыскать другую вакансию. Это не просто генеральный директор решил.- Речь идет о 100 работниках из 3600 человек. Мы эту работу все равно проведем, с ними или без них. Я знаю, что и вы освещали о выданных уведомлениях. Но по закону мы должны за месяц уведомить. Принимают решение уже руководители. Это не значит, что, если получил уведомления, тебя увольняют.- Возможно, на тот момент было много работы… Возможно ведь такое? Возможно. Сейчас такой работы нет.- Мы и на уровне министерства говорим, что нас сравнивать с другими нельзя, потому что мы воду вырабатываем. Если в Актюбинской, Атырауской областях воду просто берут из подземных источников и только доочищают, то мы из моря берем воду, изготавливаем пар, пар выпариваем, получаем дистиллят, из дистиллята приготавливаем воду. Поэтому сравнивать неуместно. У нас большие убытки на тепле и на воде. Потому что, опять-таки, мы же не можем морскую воду подогреть и подать на теплоснабжение города. Да, мы покрываем убытки за счет выработки электроэнергии. Если от нее прибыль имеется, мы ею покрываем расходы.- Мы с прошлого года поднимаем этот вопрос. Газ не стоит на месте, его цена растет. Нам не дают увеличить тариф. Мы заявились, чтобы хотя бы сравняться на уровень себестоимости, но нам не дали, поддержали лишь увеличение тарифа на 8 процентов. Я понимаю, что для населения резкое увеличение тарифа будет шоком. Но заявить мы обязаны. Иначе нам скажут, что мы не просили. Мы сейчас перед МИИРом (министерство индустрии и инфраструктурного развития – прим. авт) ставим вопрос о субсидировании не только в сельских населенных пунктах, но и городах. Чтобы мы не несли нагрузку для населения, просим, чтобы они поддержали нас – производителей. Тоже ведь очень актуальный вопрос. Либо субсидируете население, чтобы не было нагрузки, либо производителей. Себестоимость воды очень большая, но мы вынуждены ее продавать населению в два раза дешевле.- К концу следующего года мы выровняем ситуацию с 100-процентным обеспечением воды. И надеюсь, что будет профицит воды. Но будем стараться, чтобы и в этом году мы достойно прошли пиковые месяцы максимального потребления воды – это июнь, июль, август. В это время туристы к нам приезжают, ну и людям не запретишь по два-три раза душ принимать.