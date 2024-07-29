Белое и черное: журналисты lada.kz изучили набережную Актау

Редакция lada.kz решила провести необычный эксперимент: постараться в одном видео продемонстрировать плюсы и минусы определенной территории. Для пилотного выпуска мы выбрали набережную Актау в районе яхт-клуба.

коллаж Lada.kz

Территория от яхт-клуба и до начала скальной тропы сегодня находится в аренде у частных бизнесменов. Они взяли «опеку» над набережной на 10 лет. Все, что построено и улучшено за последние несколько лет, сделано за счет их вложений, и доступны жителям абсолютно бесплатно.

Корреспонденты постарались показать улучшения: высаженные деревья, небольшие архитектурные формы, саунзел, строящиеся душевые, чистый песок, большое количество урн, качели, раздевалки и многое другое.

По словам руководителя, здесь, на бесплатном городском пляже в 4 А микрорайоне, самые низкие цены на прокат сап-бордов и прогулки на катерах. Более того, бизнесмен заверяет, что всем именниникам, многодетным, социально уязвимым гражданам развлечения (при предъявлении документа, прим. автора) полагаются абсолютно бесплатно.

Однако даже на этом пляже корреспонденты нашли ряд минусов, мешающих отдыху горожан.

Еще больше отрицательных качеств было найдено на соседней территории, заброшенной и поросшей камышом. Удивительно, что две этих территории находятся буквально в нескольких метрах друг от друга, но разница между ними кардинальная.

И, тем не менее, даже здесь корреспондент редакции нашел несколько плюсов. Подробнее смотрите в нашем видео.

Ирина Логвинова. Алия Шарипова