18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.83
515.38
5.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.07.2024, 09:58

Белое и черное: журналисты lada.kz изучили набережную Актау

Лада TV 0 2 008

Редакция lada.kz решила провести необычный эксперимент: постараться в одном видео продемонстрировать плюсы и минусы определенной территории. Для пилотного выпуска мы выбрали набережную Актау в районе яхт-клуба. 

коллаж Lada.kz
коллаж Lada.kz

Территория от яхт-клуба и до начала скальной тропы сегодня находится в аренде у частных бизнесменов. Они взяли «опеку» над набережной на 10 лет. Все, что построено и улучшено за последние несколько лет, сделано за счет их вложений, и доступны жителям абсолютно бесплатно.

Корреспонденты постарались показать улучшения: высаженные деревья, небольшие архитектурные формы, саунзел, строящиеся душевые, чистый песок, большое количество урн, качели, раздевалки и многое другое.

По словам руководителя, здесь, на бесплатном городском пляже в 4 А микрорайоне, самые низкие цены на прокат сап-бордов и прогулки на катерах. Более того, бизнесмен заверяет, что всем именниникам, многодетным, социально уязвимым гражданам развлечения (при предъявлении документа, прим. автора) полагаются абсолютно бесплатно.

Однако даже на этом пляже корреспонденты нашли ряд минусов, мешающих отдыху горожан.

Еще больше отрицательных качеств было найдено на соседней территории, заброшенной и поросшей камышом. Удивительно, что две этих территории находятся буквально в нескольких метрах друг от друга, но разница между ними кардинальная.

И, тем не менее, даже здесь корреспондент редакции нашел несколько плюсов. Подробнее смотрите в нашем видео.

Ирина Логвинова. Алия Шарипова

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…