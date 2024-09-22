Праздничная атмосфера: опрос жителей Актау ко Дню города

В этом году Актау исполнился 61 год. Администрация города организовала ряд мероприятий, посвященных этому событию. Корреспондент Lada.kz узнал у жителей, как они оценивают культурную программу и ощущают ли праздничную атмосферу.

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Ко Дню города редакция Lada.kz подготовила видеоопрос, который провела среди жителей Актау. Корреспондент узнал у горожан, как они оценивают культурную программу и ощущают ли праздничную атмосферу.

Подробнее в видео.

Напомним, 21 сентября в честь Дня города на сцене амфитеатра прошел гала-концерт. Мероприятие, как отметили чиновники, посетили порядка 10 тысяч зрителей. Концерт завершился праздничным фейерверком.