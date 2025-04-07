ТЮРКСОЙ в цифрах: подводим итоги праздника в Актау

Праздничные мероприятия в Актау, посвящённые проекту «Актау - культурная столица тюркского мира», стали по-настоящему грандиозными. Редакция Lada.kz решила поделиться цифрами, которые говорят сами за себя.

фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская

По итогам трехдневного мероприятия образовалась следующая статистика:

200 гостей из Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Кыргызстана

из Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Кыргызстана 1149 артистов из Казахстана и зарубежных стран

из Казахстана и зарубежных стран Сотни песен и танцев , десятки ярких сценических постановок

, десятки ярких сценических постановок 7 мастер-классов от признанных ремесленников и художников

от признанных ремесленников и художников 600 дронов в небе над Каспием — впечатляющее световое шоу

в небе над Каспием — впечатляющее световое шоу 1500 сотрудников полиции обеспечивали безопасность

обеспечивали безопасность 100 детей были найдены и возвращены родителям

были найдены и возвращены родителям 41 человек получил медпомощь — всё под контролем

получил медпомощь — всё под контролем 2 сцены — концертная и этнокультурная

— концертная и этнокультурная 7 этноаулов с яркими выставками и обрядами

с яркими выставками и обрядами 1 Димаш Кудайберген , чьё выступление стало гвоздём программы

, чьё выступление стало гвоздём программы Порядка 100 000 зрителей стали участниками этого масштабного культурного события

Актау показал: цифры могут быть сухими, но когда за ними живые эмоции, единство народов и вдохновляющая энергия — это история, которую хочется пережить вновь.