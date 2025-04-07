ТЮРКСОЙ в цифрах: подводим итоги праздника в Актау

Праздничные мероприятия в Актау, посвящённые проекту «Актау - культурная столица тюркского мира», стали по-настоящему грандиозными. Редакция Lada.kz решила поделиться цифрами, которые говорят сами за себя.
фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская
По итогам трехдневного мероприятия образовалась следующая статистика:
200 гостей из Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Кыргызстана
1149 артистов из Казахстана и зарубежных стран
Сотни песен и танцев, десятки ярких сценических постановок
7 мастер-классов от признанных ремесленников и художников
600 дронов в небе над Каспием — впечатляющее световое шоу
1500 сотрудников полиции обеспечивали безопасность
100 детей были найдены и возвращены родителям
41 человек получил медпомощь — всё под контролем
2 сцены — концертная и этнокультурная
7 этноаулов с яркими выставками и обрядами
1 Димаш Кудайберген, чьё выступление стало гвоздём программы
Порядка 100 000 зрителей стали участниками этого масштабного культурного события
Актау показал: цифры могут быть сухими, но когда за ними живые эмоции, единство народов и вдохновляющая энергия — это история, которую хочется пережить вновь.
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