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07.04.2025, 14:41

ТЮРКСОЙ в цифрах: подводим итоги праздника в Актау

Лада TV 0 1 457 Наталья Вронская

Праздничные мероприятия в Актау, посвящённые проекту «Актау - культурная столица тюркского мира», стали по-настоящему грандиозными. Редакция Lada.kz решила поделиться цифрами, которые говорят сами за себя.

фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская
фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская

По итогам трехдневного мероприятия образовалась следующая статистика:

  •  200 гостей из Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Кыргызстана
  • 1149 артистов из Казахстана и зарубежных стран
  •  Сотни песен и танцев, десятки ярких сценических постановок
  • 7 мастер-классов от признанных ремесленников и художников
  • 600 дронов в небе над Каспием — впечатляющее световое шоу
  • 1500 сотрудников полиции обеспечивали безопасность
  • 100 детей были найдены и возвращены родителям
  •  41 человек получил медпомощь — всё под контролем
  • 2 сцены — концертная и этнокультурная
  • 7 этноаулов с яркими выставками и обрядами
  • 1 Димаш Кудайберген, чьё выступление стало гвоздём программы
  • Порядка 100 000 зрителей стали участниками этого масштабного культурного события

Актау показал: цифры могут быть сухими, но когда за ними живые эмоции, единство народов и вдохновляющая энергия — это история, которую хочется пережить вновь.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
приятно знать,что башкиры,татары,чуваши,кумыки,якуты,ногайцы,балкарытувинцы не входят в маленькую группочкуТурецких народов))))))
07.04.2025, 15:06
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