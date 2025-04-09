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09.04.2025, 10:22

Браконьерские сети с мёртвыми тюленями обнаружили в Каспии (видео)

Лада TV 0 1 339 Наталья Вронская

В рамках рыбоохранной акции «Бекіре-2025» в акватории Каспийского моря сотрудники регионального управления рыбной инспекции совместно с Пограничной службой КНБ РК провели рейд, в ходе которого выявили факт грубого нарушения природоохранного законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Комитет рыбного хозяйства Казахстана.

Фото Комитета рыбного хозяйства РК
Фото Комитета рыбного хозяйства РК

Как сообщили в управлении, 5 апреля в районе острова Кулалы были обнаружены запрещённые орудия лова – сети, предназначенные для незаконного вылова осетровых рыб. Внутри находились семь мёртвых каспийских тюленей и четыре осетра в полуразложившемся состоянии.

Все изъятые материалы были доставлены в Тупкараганскиий районный отдел полиции. В связи с тем, что среди погибших животных оказались представители видов, занесённых в Красную книгу, возбуждено уголовное дело.

По словам специалиста регионального управления рыбной инспекции Андрея Руцкого, проблема гибели морских животных в браконьерских сетях остаётся крайне острой.

Только в прошлом году в Мангистауской области было обнаружено свыше 2 000 мёртвых каспийских тюленей. Мы, как специалисты, хорошо понимаем: значительная часть этих случаев напрямую связана с браконьерскими сетями. Животные запутываются, не могут всплыть за воздухом и погибают, - отметил он.

Андрей Руцкой добавил, что каспийский тюлень – единственное морское млекопитающее в регионе, его популяция за последние десятилетия стремительно сокращается. По данным учёных, численность вида снизилась с одного миллиона до 100 тысяч особей.

Рыбоохранная акция «Бекіре-2025» продолжается. Вопросы сохранения биоразнообразия, редких и охраняемых видов в Каспии находятся на особом контроле государственных органов.

В ведомстве напоминают: использование запрещённых орудий лова наносит непоправимый вред экосистеме водоёма и влечёт за собой уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что браконьеры нанесли региону ущерб на сумму, превышающую 205 миллионов тенге. Подробнее по ссылке.

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