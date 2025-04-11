Развод по Сети: эксперты Мангистау раскрыли схемы мошенников и рассказали, как не стать жертвой

Кибермошенники становятся всё изощрённее, а жители Мангистау — уязвимее. По данным правоохранительных органов, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 347 фактов интернет-мошенничества, что на 6% больше, чем годом ранее. И это тревожная тенденция. Только за январь и февраль 2025 года — уже 74 случая. По сути, каждый день, как минимум, один житель области становится жертвой обмана в Сети.

коллаж Lada.kz

Какие схемы используют преступники? Почему люди продолжают попадаться? И главное — как уберечь себя и своих близких? Редакция Lada.kz побеседовала с прокурором управления прокуратуры Мангистауской области Ануаром Кулжагаровым и оперуполномоченным управления по противодействию киберпреступности ДП Мангистау Шолпан Рахимжановой. Специалисты раскрыли не только распространённые схемы, но и дали конкретные советы, как действовать, чтобы не оказаться в роли потерпевшего.

В материале — реальные примеры, анализ типичных уловок мошенников, а также пошаговые лайфхаки, которые помогут не кликнуть туда, куда не стоит, и сохранить свои данные, деньги и нервы.