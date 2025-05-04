Евгений Чебатков: о друге Самсоне и удивительной прямолинейности жителей Мангистау

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По словам комика, любовь к баскетболу зародилась у него после ведения шоу «Звезды один на один». Укрепилась же она в ходе общения с Big Som (Самсон Аракелян), рэпером и амбассадором этого вида спорта в Мангистауской области.

На играх баскетбольного клуба «Астана» я познакомился с Самсоном, затем мы с ним подружились. Я его всегда любил как слушатель, а теперь полюбил его и как человека. Очень рад этой связи. Когда дружишь с Самсоном, не можешь относиться к баскетболу средне или спокойно. Поэтому теперь для меня баскетбол на железобетонном втором месте моих любимых видов спорта, - рассказал Евгений Чебатков.

Стендап-комик в третий раз приезжает в Актау. Чаще визиты связаны с работой. Евгений Чебатков признается, что достопримечательности нашего края видел только на картинках, но уже восхищен ими. Артист тепло отзывается о своем родном крае и отмечает большую разницу между жителями Усть-Каменогорска и Западного Казахстана.

Мне, как уроженцу Восточного Казахстана, всегда приятно рассказывать про наши горы, водопады, реки, леса. Этого у нас просто в изобилии, но оставим их за скобкой. Поговорим про людей. У нас в Восточном Казахстане ты все равно чувствуешь определенную дистанцию, люди не идут быстро на контакт, как это принято на Западе. А здесь я, конечно, сначала был поражен. Меня впечатлила до глубины души прямолинейность уроженцев Западного Казахстана. Иногда она пугающая, но потом ты понимаешь, что это всего лишь быстрое сокращение дистанции. И это классно. Очень здорово работает, когда хочешь чего-то добиться, с кем-то пообщаться. Ты просто вот так за секунду устанавливаешь контакт. Мне очень многое объяснял, как раз-таки, Big Som, в частности, про то, как все устроено. И мне это показалось классным, интересным. Я считаю, что многим стоит позаимствовать эту прямоту, потому что иногда она позволяет сразу понять человека, почувствовать твое-не твое, и не тратить лишнее время на притирку, - считает стендап-комик.

Также Евгений Чебатков, отвечая на вопрос журналиста Lada.kz о нехватке спортивных сооружений в Актау, отметил, что каждый житель страны, вне зависимости от должности и статуса, обязан делать максимум для того, чтобы будущим поколениям в Казахстане жилось хорошо. При условии, что человек видит это будущее своих детей именно в этом населенном пункте или стране в целом.

Подробное интервью с Евгением Чебатковым можете посмотреть в следующем видео:

Напомним, 3 и 4 мая в 7А микрорайоне проходит крупный баскетбольный фестиваль «Kia Basketball Fest». На паркете под открытым небом 48 команд выяснят, кто их них лучший. Для жителей и гостей Актау предусмотрены разные виды активностей. На сцене рядом с баскетбольной площадкой проходит концерт, выступают именитые диджеи. Ведущие фестиваля Евгений Чебатков и Нурсултан Силаган.

Вход свободный.