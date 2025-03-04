Жители Актау жалуются на работу поликлиники в 7 микрорайоне

Пациенты медицинского учреждения на протяжении двух дней не могут получить необходимую помощь из-за сбоя системы. Также люди продолжают выражать недовольство тем, что прием теперь ведут врачи общей практики, а не педиатры, передает Lada.kz .

Фото пациентов

С понедельника, 3 марта, в работе системы оказания поликлинической помощи в Актауской городской поликлинике №1, расположенной в 7 микрорайоне, произошел мощный сбой, который парализовал работу медперсонала. Пациенты не могут открыть и закрыть больничные, сдать анализы.

Я пришла в поликлинику в понедельник, чтобы открыть больничный, но сделать этого не смогла, так как не работала система. Врач записала мои данные в свой ежедневник и сказала, что внесет их, как только все починят. Однако до сих пор этого не произошло, хотя корреспондентам они вчера сказали обратное, - рассказала пациентка Эльвира Самраилова.

Заведующая отделением внутреннего аудита Гульхат Жардымова заверила, что сейчас система учета и приема пациентов функционирует в штатном режиме.

Мы вводим новый этап работы по приему пациентов, поэтому были перебои. Функции вводили в работу постепенно, поэтому заработало не все сразу, - сообщила она.

На этот новый этап работы – прием пациентов врачами общей практики без разделения на педиатров и терапевтов – продолжают поступать жалобы и возмущения от жителей Актау. В одной очереди стоят все – и больные, и здоровые, и взрослые, и дети.

Особенно пугает население уничтожение практики узкой специализации врачей – педиатры, по их мнению, обладают профильными знаниями, такими, как проведение даигности среди детей, в том числе тех, кто еще не может говорить, так как получали соответствующее образование и практику. Идти к врачам общей практики родители теперь просто боятся.

Каждый педиатр знал своих детей, а терапевт – своих бабушек и дедушек, взрослых пациентов, кто с чем приходит. Теперь все смешали в кучу, люди стоят в общей очереди - и стар, и млад. Ребенок две недели был на больничном, пять дней ничего не ел, только выздоровел и теперь толкаемся в общей очереди со взрослыми. Теперь у детей есть вероятность попасть к врачу, который не обладает достаточным опытом работы с такой возрастной категорией населения. Для чего это сделали, сколько можно издеваться и экспериментировать над людьми? Мы платим ОСМС, а нас вынуждают обращаться в частные кабинеты, специально делают посещение медучреждений невыносимым и бесполезным, - выразила свое возмущение Наталья Перминова, жительница Актау.

Ранее редакция уже обращалось за разъяснениями по поводу внедрения врачей общей практики. Ознакомиться с мнением руководителя Актауской городской поликлиники №1 можно по ссылке. Представители медорганизации заверяют, что нововведение только улучшит качество работы врачей.