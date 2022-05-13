Ни одного дня без доброго дела!

K7 Charity
В священный месяц Рамадан начал свою работу новый благотворительный фонд K7 CHARITY.
Примечательно то, что фонд не привлекает инвестиции из других источников, он основан и спонсируем полностью строительным холдингом K7 GROUP.
Цель организации:
- осуществление благотворительной деятельности в интересах общества, предоставление благотворительной помощи тем, кто в ней нуждается.
В первый день начала своей работы фонд уже обеспечил квартирами две многодетные семьи.
Партнёрский проект
Примечательно то, что фонд не привлекает инвестиции из других источников, он основан и спонсируем полностью строительным холдингом K7 GROUP.
Цель организации:
- осуществление благотворительной деятельности в интересах общества, предоставление благотворительной помощи тем, кто в ней нуждается.
В первый день начала своей работы фонд уже обеспечил квартирами две многодетные семьи.
У одной из этих семей пятеро детей, а у второй - девять.
Благодаря K7 CHARITY они стали счастливыми обладателями двухкомнатной квартиры в ЖК 7QAZYNA.
За дальнейшей работой фонда вы сможете следить на странице k7charity в инстаграм.
Партнёрский проект