Ни одного дня без доброго дела!

У одной из этих семей пятеро детей, а у второй - девять.

Благодаря K7 CHARITY они стали счастливыми обладателями двухкомнатной квартиры в ЖК 7QAZYNA.

За дальнейшей работой фонда вы сможете следить на странице k7charity в инстаграм.







В священный месяц Рамадан начал свою работу новый благотворительный фонд K7 CHARITY.Примечательно то, что фонд не привлекает инвестиции из других источников, он основан и спонсируем полностью строительным холдингом K7 GROUP.- осуществление благотворительной деятельности в интересах общества, предоставление благотворительной помощи тем, кто в ней нуждается.В первый день начала своей работы фонд уже обеспечил квартирами две многодетные семьи.